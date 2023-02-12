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Європа повинна краще розподіляти прийом українських біженців, - Німеччина

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біженці,німеччина
Міністерка внутрішніх справ Німеччини Ненсі Фазер заявила, що країни Європи повинні працювати над кращим розподілом українських біженців.

Про це вона сказала виданню Bild am Sonntag, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Європейську правду.

За її словами, інші країни Європейського Союзу можуть зробити більше, щоб полегшити напругу в сусідів України, що прийняли велику кількість цивільних осіб, які тікали від вторгнення Росії.

"Особливо повинні відчути полегшення наші східноєвропейські сусіди. Наразі Польща прийняла понад 1,5 млн українських біженців, Іспанія - 160 тисяч. Так залишатися не може", - сказала Фезер.

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Вона стверджує, що потрібна краща координація, якщо російські атаки спричинять нову хвилю біженців, які прагнуть втекти від насильства.

Станом на початок 2023 року в Німеччині продовжують навчання близько 203 тисяч українських дітей, які втекли від війни.

Автор: Ольга Лузан

Топ коментарі

  • Алекс Мышкевич
    Європа, а насамперед Німеччина, мають краще допомогати Україні зброєю.

    Не буде рашки - не буде біженців
  • 5 копійок
    Туди пхнуться багато халявщиків.
  • Дід Володя
    Німеччина викохала нового гітлера -путіна на газових грошах, Меркель пестила і леліяла його 16 років, нехай тепер розділять відповідальність і подбають про людей, які залишились без домівок і роботи, без засобів до існування, без медицини і освіти. Якби Україна вступила в НАТО в 2008 році, якби дали по зубах путіну в 2014 році, то би не було 2022 року.
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