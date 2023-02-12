Європа повинна краще розподіляти прийом українських біженців, - Німеччина

Міністерка внутрішніх справ Німеччини Ненсі Фазер заявила, що країни Європи повинні працювати над кращим розподілом українських біженців.

Про це вона сказала виданню Bild am Sonntag, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Європейську правду.

За її словами, інші країни Європейського Союзу можуть зробити більше, щоб полегшити напругу в сусідів України, що прийняли велику кількість цивільних осіб, які тікали від вторгнення Росії.

"Особливо повинні відчути полегшення наші східноєвропейські сусіди. Наразі Польща прийняла понад 1,5 млн українських біженців, Іспанія - 160 тисяч. Так залишатися не може", - сказала Фезер.

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Вона стверджує, що потрібна краща координація, якщо російські атаки спричинять нову хвилю біженців, які прагнуть втекти від насильства.

Станом на початок 2023 року в Німеччині продовжують навчання близько 203 тисяч українських дітей, які втекли від війни.