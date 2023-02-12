Росіяни залучають до організації атак "шахедів" іранців та курдів, - розвідка. АУДІО

Російські окупанти, ймовірно, залучають іноземних найманців для організації атак дронів територією України.

Про це повідомляє Головне управління розвідки Міноборони України, інформує Цензор.НЕТ.

Українські розвідники змогли перехопити розмову двох загарбників під час масованої атаки української території дронами-камікадзе 10 лютого.

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"При цьому співрозмовники спілкуються діалектом курдської мови з вкрапленням слів на фарсі. Тобто командування окупаційних військ залучає до атак територією України не лише іранських інструкторів, які навчають росіян використанню дронів. Це перехоплення може свідчити про те, що на боці рашистів також воюють курдські найманці, які мають досвід бойового використання "Shahed", - йдеться в повідомленні.

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В розвідці уточнили, що під час проведення своїх операцій в Сирії росіяни вже залучали озброєні загони, що складалися з курдських і афганських найманців.