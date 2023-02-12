Зеленський ввів у дію санкції РНБО проти 200 осіб, які пов’язані з Російською Федерацією
4 01320
Президент України Володимир Зеленський запровадив санкції проти 199 громадян РФ та одного українця - зрадника Юрія Чернічука, якого загарбники "призначили" новим "директором" Запорізької АЕС
Про це йдеться в указі президента №75, інформує Цензор.НЕТ.
Указ підписано 12 лютого. Контроль за виконанням рішення РНБО покладено на секретаря Олексія Данілова. Окрім того, РНБО, СБУ та Кабміну доручили моніторити ефективність персональних санкцій, а МЗС - поінформувати компетентні органи ЄС та США.
Проти осіб, які потрапили до списку, вводиться повний пакет персональних санкцій терміном на 50 років.
Указ набуває чинності вже сьогодні.