Зеленський ввів у дію санкції РНБО проти 200 осіб, які пов’язані з Російською Федерацією

Президент України Володимир Зеленський запровадив санкції проти 199 громадян РФ та одного українця - зрадника Юрія Чернічука, якого загарбники "призначили" новим "директором" Запорізької АЕС

Про це йдеться в указі президента №75, інформує Цензор.НЕТ.

Указ підписано 12 лютого. Контроль за виконанням рішення РНБО покладено на секретаря Олексія Данілова. Окрім того, РНБО, СБУ та Кабміну доручили моніторити ефективність персональних санкцій, а МЗС - поінформувати компетентні органи ЄС та США.

Проти осіб, які потрапили до списку, вводиться повний пакет персональних санкцій терміном на 50 років.

Указ набуває чинності вже сьогодні.

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