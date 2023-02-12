Новини

Зеленський ввів у дію санкції РНБО проти 200 осіб, які пов’язані з Російською Федерацією

4 01320
зеленський
Президент України Володимир Зеленський запровадив санкції проти 199 громадян РФ та одного українця - зрадника Юрія Чернічука, якого загарбники "призначили" новим "директором" Запорізької АЕС

Про це йдеться в указі президента №75, інформує Цензор.НЕТ.

Указ підписано 12 лютого. Контроль за виконанням рішення РНБО покладено на секретаря Олексія Данілова. Окрім того, РНБО, СБУ та Кабміну доручили моніторити ефективність персональних санкцій, а МЗС - поінформувати компетентні органи ЄС та США.

Проти осіб, які потрапили до списку, вводиться повний пакет персональних санкцій терміном на 50 років.

Указ набуває чинності вже сьогодні.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Україна працює з Конгресом США щодо визнання Росії країною-терористом, - Маркарова

Автор: Марина Макєєва

Читайте Цензор.НЕТ у Telegram 

Топ коментарі

  • Анатолий К 65c6a92d
    А Зеленських там немає, які мають кінобізнес?
  • Garry Grant
    Проти дєрьмака і татарова санкції ввели?
  • 5 копійок
    За всю зелену шушару несе відповідальність Найзеленіший. Крапка.
Дивитись усі коментарі
ТОП-новини
всі новини