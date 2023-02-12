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Росія може перемогти, якщо Україна не отримає зброю. Рахунок йде на тижні, - Дуда

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Росія може перемогти Україну, якщо Захід терміново не поставить зброю Києву для протистояння агресору.

Про це президент Польщі Анджей Дуда заявив в інтерв'ю газеті Le Figaro, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на ТСН.

На думку Дуди, диктатор РФ не має успіхів на фронті, але смерть десятків тисяч полеглих окупантів його не зупинить. За словами президента Польщі, "Росії начхати на людські життя".

"Так, можуть, якщо Україна не отримає допомоги дуже терміново. Вони не мають сучасної військової інфраструктури, але є люди! Якщо найближчими тижнями не відправимо Україні військову техніку, Путін може перемогти. Він може перемогти і ми не знаємо, де він зупиниться", - відповів Дуда на запитання, чи можуть росіяни виграти війну.

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Натомість польський лідер наголосив, що "питання територіальних рішень можуть вирішувати лише українці, бо йдеться про їхню територію".

"Якщо хтось хоче віддати території Росії у концесію, нехай віддає свою! Давайте поважатимемо українців, які борються за свою Батьківщину", - зазначив Дуда.

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Автор: Ольга Лузан

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Топ коментарі

  • Dmytro Shevchenko 8b9f8379
    Ні це нагнітання для пришвидшення постачання зброї нам. Не перемогли нас кацапи коли в нас трохи Джавелінов було та Стінгерів, не переможуть і зараз. А ось звільнення окуповіаних територій дійсно буде надзвичайно складним
  • Олександр Дніпро
  • Владимир Николенко 123e1460
    Зараз Дуду закидають асфальтом .
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