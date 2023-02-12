Росія може перемогти, якщо Україна не отримає зброю. Рахунок йде на тижні, - Дуда

Росія може перемогти Україну, якщо Захід терміново не поставить зброю Києву для протистояння агресору.

Про це президент Польщі Анджей Дуда заявив в інтерв'ю газеті Le Figaro, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на ТСН.

На думку Дуди, диктатор РФ не має успіхів на фронті, але смерть десятків тисяч полеглих окупантів його не зупинить. За словами президента Польщі, "Росії начхати на людські життя".

"Так, можуть, якщо Україна не отримає допомоги дуже терміново. Вони не мають сучасної військової інфраструктури, але є люди! Якщо найближчими тижнями не відправимо Україні військову техніку, Путін може перемогти. Він може перемогти і ми не знаємо, де він зупиниться", - відповів Дуда на запитання, чи можуть росіяни виграти війну.

Читайте: Резніков і Остін поговорили телефоном про артилерію та ППО для України

Натомість польський лідер наголосив, що "питання територіальних рішень можуть вирішувати лише українці, бо йдеться про їхню територію".

"Якщо хтось хоче віддати території Росії у концесію, нехай віддає свою! Давайте поважатимемо українців, які борються за свою Батьківщину", - зазначив Дуда.

Також читайте: Данілов про майбутній "Рамштайн": "Побачимо дуже багато "цікавих речей"