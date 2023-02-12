Минулої доби військові РФ обстріляли прикордоння Сумської та Чернігівської областей, зафіксовано понад 50 вибухів, - Держприкордонслужба

Минулої доби, 11 лютого, російські окупаційні війська із застосуванням мінометів та ствольної артилерії обстріляли прикордоння Сумської та Чернігівської областей.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Держприкордонслужбу.

"Під ворожим вогнем опинилася Миропільська, Зноб-Новгородська та Шалигинська громади Сумщини й Семенівська — Чернігівщини.

Протягом дня російські окупанти двічі накривали територію Миропільської громади з мінометів, загалом пролунало півтора десятка вибухів. Вогонь вівся з російських населених пунктів Гуєво та Горналь.

З боку російського села Бєлая Берьозка ворог тричі гатив зі ствольної артилерії та мінометів по території Зноб-Новгородської громади. Загалом зафіксовано понад три з половиною десятки вибухів.

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По прикордонню Шалигинської громади росіяни з боку населеного пункту Бєлая Берьозка цілили зі ствольної артилерії — 6 вибухів.

На території Семенівської громади розірвався артилерійський снаряд, випущений росіянами із самохідної артилерійської установки з району населеного пункту Азаровка", — йдеться у повідомленні.