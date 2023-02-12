Минулої доби військові РФ обстріляли прикордоння Сумської та Чернігівської областей, зафіксовано понад 50 вибухів, - Держприкордонслужба
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Держприкордонслужбу.
"Під ворожим вогнем опинилася Миропільська, Зноб-Новгородська та Шалигинська громади Сумщини й Семенівська — Чернігівщини.
Протягом дня російські окупанти двічі накривали територію Миропільської громади з мінометів, загалом пролунало півтора десятка вибухів. Вогонь вівся з російських населених пунктів Гуєво та Горналь.
З боку російського села Бєлая Берьозка ворог тричі гатив зі ствольної артилерії та мінометів по території Зноб-Новгородської громади. Загалом зафіксовано понад три з половиною десятки вибухів.
По прикордонню Шалигинської громади росіяни з боку населеного пункту Бєлая Берьозка цілили зі ствольної артилерії — 6 вибухів.
На території Семенівської громади розірвався артилерійський снаряд, випущений росіянами із самохідної артилерійської установки з району населеного пункту Азаровка", — йдеться у повідомленні.