Нова хвиля мобілізації не допоможе, а тільки виснажить РФ, - Скібіцький

Росія готова розпочати чергову хвилю мобілізації, проте поповнення армії загарбників живою силою не матиме вирішального впливу на ситуацію на фронті й лише призведе до ще більшого виснаження країни-агресорки.

Про це заявив заступник керівника Головного управління розвідки Міноборони України Вадим Скібіцький в інтерв’ю The Wall Street Journal, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Все готове. Особовий склад є, списки готові, люди, яким доручено проводити комплектування і навчання мобілізованих, знаходяться в готовності", - сказав Скібіцький.

Проте, за його словами, якщо росіяни зважаться на новий раунд мобілізації, вони зіткнуться з тими ж проблемами, як і під час попередньої хвилі, включаючи брак сучасного озброєння і спорядження та офіцерів, здатних навчити величезну масу непідготовлених мобілізованих до бойових дій.

"Вони (росіяни. - Ред.) готуються до другої хвилі мобілізації, але ми вважаємо, що вони відтермінують її, бо не подолали всіх труднощів, виявлених під час першої хвилі. Вони тоді не були готові до такої масштабної мобілізації, не готові й зараз", - заявив представник воєнної розвідки.

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