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Китай посилює шпигунство, - спецслужба Німеччини

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китай
Керівник німецької контррозвідки попереджає про розширення шпигунської діяльності Пекіну проти Берліну. ФРН називають однією з найважливіших цілей розвідки Китаю.

Про це заявив глава німецького Федерального відомства з охорони Конституції Томас Хальденванґ, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на DW.

Керівник німецької внутрішньої розвідки стверджує, що Пекін все більше зосереджується на політичному шпигунстві. "Китай розвиває широкомасштабну діяльність у сфері шпіонажу і впливу. Ми повинні бути готові до того, що в найближчі роки вона буде посилюватися", - сказав він.

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Він попередив, що економічна залежність від Китаю може бути використана для політичного впливу.

"Китай дотримується довгострокової стратегії для досягнення своїх цілей, - сказав Гальденванґ. - Політичне керівництво (КНР - Ред.) вже використовує свою економічну силу, яка також є результатом інтенсивних відносин з німецькою та європейською економіками, для реалізації політичних цілей".

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У стратегічному документі, з яким ознайомилося агентство Reuters, німецьке мінекономіки уже рекомендувало запровадити суворіші вимоги до компаній, які співпрацюють з Китаєм, наприклад, проводячи регулярні стрес-тести.

Автор: Ольга Лузан

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Топ коментарі

  • Alex Sav 8157c114
    менше треба обніматися з вузькоглазими , ви вже напустили чорножопих- тепер сосіть
  • Player New
    Ви самі створили монстра який нас всіх ще буде кошмарити. Не повинні демократії розбудовувати диктатури й автократії, ні торгівлі з ними ні обміну технологіями.
  • Alex Ukr f0ad1b41
    В Китае человек с доходом 2,30 доллара в день не считается бедным.
    Они к экономике мира и не приближались,нищие оборванцы.
    ВВП Китая на человека как на Рацеи и ниже чем в Румынии.
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