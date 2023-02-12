Китай посилює шпигунство, - спецслужба Німеччини
Про це заявив глава німецького Федерального відомства з охорони Конституції Томас Хальденванґ, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на DW.
Керівник німецької внутрішньої розвідки стверджує, що Пекін все більше зосереджується на політичному шпигунстві. "Китай розвиває широкомасштабну діяльність у сфері шпіонажу і впливу. Ми повинні бути готові до того, що в найближчі роки вона буде посилюватися", - сказав він.
Він попередив, що економічна залежність від Китаю може бути використана для політичного впливу.
"Китай дотримується довгострокової стратегії для досягнення своїх цілей, - сказав Гальденванґ. - Політичне керівництво (КНР - Ред.) вже використовує свою економічну силу, яка також є результатом інтенсивних відносин з німецькою та європейською економіками, для реалізації політичних цілей".
У стратегічному документі, з яким ознайомилося агентство Reuters, німецьке мінекономіки уже рекомендувало запровадити суворіші вимоги до компаній, які співпрацюють з Китаєм, наприклад, проводячи регулярні стрес-тести.