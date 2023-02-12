Ситуація на окупованій росіянами Запорізькій АЕС погіршується, - Галущенко

Скидання води російськими терористами в Каховському водосховищі несе загрозу для роботи ЗАЕС.

Про це в ефірі телемарафону повідомив міністр енергетики Герман Галущенко, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Ця ситуація дійсно є досить небезпечною, якщо вона буде розвиватися далі в такому напрямку. До того, ми повідомили МАГАТЕ, і так само є відповідна заява МАГАТЕ стосовно цієї ситуації. Зараз є інформація, що там трохи рівень стабілізувався, але питання в тому, що ми не маємо доступу та можливості регулювати злив цієї води. Наскільки вони свідомо це роблять, чи будуть готові здійснити такі дії, щоб поставити під загрозу взагалі експлуатацію ЗАЕС, знаєте, від них можна чекати чого завгодно", - зауважив міністр.

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Також нинішні дії росіян ставлять під загрозу можливість швидкого підключення станції до мережі після її звільнення Україною. Крім того, окупанти не отримали бажаної кількості людей, які підписали контракти з ними, і, відповідно, тиск збільшується на персонал.

"Взагалі експлуатація станції зараз здійснюється таким чином, що вона погіршує якраз устаткування. Це суттєво погіршує можливості надалі включити її в мережу", - повідомив Галущенко.

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