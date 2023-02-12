Ворог зосереджує увагу на Бахмутському та Лиманському напрямках. За добу в районі Бахмуту 48 обстрілів і 19 боєзіткнень, - Череватий
Про це заявив речник Східного угруповання військ ЗСУ полковник Сергій Череватий в ефірі телемарафону, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.
"Головним напрямком удару ворога залишається Бахмутський відтинок фронту. Там 167 разів противник завдав удари різними типами ствольної реактивної артилерії, сталося 41 боєзіткнення, в ході якого ворог втратив 212 військових вбитими та 315 пораненими", - розповів Череватий.
За його словами, в районі самого Бахмуту було 48 обстрілів і 19 боєзіткнень, бої також велися в районі Торського, Федорівки, Бахмуту, Іванівського та Часового Яру.
"Наступною великою ділянкою, якій ворог приділяв увагу - це Лиманський напрямок, Луганщина. Там вже багато днів поспіль ворог ставить рекорди по враженню артилерійським вогнем. Цієї доби було 424 обстріли та 23 боєзіткнення. Також ворог втратив 69 окупантів вбитими та 126 пораненими", - повідомив Череватий.
Крім того, окупаційні війська за минулу добу зазнали втрат і в техніці.
"Це танки Т-72, один бронеавтомобіль "Тигр", міномет "Тюльпан" та дві САУ "Піон", - додає Череватий.