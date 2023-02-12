Прикордонники збили російський Су-25 під Бахмутом. ВIДЕО
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Прикордонники збили під Бахмутом другий російський літак за тиждень.
Про це повідомили в Генеральному штабі ЗСУ, інформує Цензор.НЕТ.
"Вразити повітряну ціль, вірогідно штурмовик Су-25, вдалось з переносного зенітно-ракетного комплексу іноземного виробництва. Від влучання "пташка" задимілась і почала різке зниження", - йдеться у повідомленні.
Літак зіткнувся з землею і розбився.
"Ймовірно, пілот "демілітаризувався" разом з літаком, його катапультування наші захисники не побачили", - додали у Генштабі.