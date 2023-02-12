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Прикордонники збили російський Су-25 під Бахмутом. ВIДЕО

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Прикордонники збили під Бахмутом другий російський літак за тиждень.

Про це повідомили в Генеральному штабі ЗСУ, інформує Цензор.НЕТ.

"Вразити повітряну ціль, вірогідно штурмовик Су-25, вдалось з переносного зенітно-ракетного комплексу іноземного виробництва. Від влучання "пташка" задимілась і почала різке зниження", - йдеться у повідомленні.

Літак зіткнувся з землею і розбився.

"Ймовірно, пілот "демілітаризувався" разом з літаком, його катапультування наші захисники не побачили", - додали у Генштабі.

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Автор: Ольга Лузан

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Топ коментарі

  • Sav UA 954bd9a2
  • mrSmith
    Виклали відео, яке випадково зняли.
    Чи ви гадаєте, що за кожним розрахунком ППО, закріплена група операторів з професійними камерами, яки лише чекають нагоди зняти 8К відео знищення чергового кацапа?
  • Вадим Карапіщенко
    Слава Україні!!!
    Героям слава!!!
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