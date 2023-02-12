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Якщо Росія нападе на Польщу, це означатиме напад на НАТО, - Дуда

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Президент Польщі Анджей Дуда заявив, що напад Росії на Польщу означав би напад РФ на НАТО.

Про це він сказав в інтерв'ю газеті Le Figaro, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на ТСН.

"Будь ласка, не забувайте, що напад Росії на Польщу буде нападом Росії на НАТО. Коли 2001 року Сполучені Штати зазнали нападу, всі союзники стали на бік американців і боролися з терористами. Ми вважаємо, що якби стався напад на країну НАТО, хоч би яким він був, відповідь була б сама собою: швидкою і рішучою", - відповів Дуда на запитання, чи уявляє він можливу атаку Росії на Польщу.

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Президент Польщі зауважив, що його країна зробила все, щоб вступити до НАТО, "саме для того, щоб отримати гарантію зі статті 5 Договору".

"Справа не лише в словах. Сьогодні з посиленою присутністю НАТО на східному фланзі на нашій землі перебуває майже 10 тисяч американських солдатів. Польща розширює оборонні можливості. Ми купуємо озброєння... Сьогодні ми будуємо спільну безпеку, один за всіх, все за одного", - сказав Дуда і додав, що прихід російських військових означає смерть, жорстокість, нещадну боротьбу.

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Автор: Ольга Лузан

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Топ коментарі

  • Oleksandr Onys
    Судячи з усього, вам загрожує тільки наше ППО
  • Alex Sav 8157c114
    ти дядька хорошій але вибач-Я НЕ ВІРЮ ЩО НІМЧУРА або ФРАНЦУЗИ КИНУТЬСЯ ВАС ЗАХИЩАТИ... НУ МЛЯ НЕ ВІРЮ І ВСЕ ТУТ !!!
  • Garry Grant
    Румуни так не думають.
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