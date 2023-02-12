Новини

Льовочкін про наміри виключити його з оборонного комітету ВР: Ініціатива Безуглої - безглузда

10 38385
левочкин
Народний депутат групи "Платформа за життя та мир" та один із колишніх лідерів ОПЗЖ Сергій Льовочкін назвав "безглуздою" ініціативу парламентарів виключити його зі складу комітету з питань нацбезпеки, оборони і розвідки.

Про це йдеться у коментарі його пресслужби Українській правді, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Народний депутат підтримує всі рішення комітету, які без виключення спрямовані на підсилення обороноздатності України, і тому вважає ініціативу Мар‘яни Безуглої безглуздою. Сергій Льовочкін ставиться з повагою та вдячністю за спільну роботу до всіх без виключення колег по комітету", - заявили у пресслужбі.

Також там нагадали, що Львовочкін не є носієм державної таємниці і тому не бере участі в розгляді комітетом питань, які мають закритий характер.

Читайте: У Раді планують виключити Льовочкіна з комітету нацбезпеки і оборони, - "слуга народу" Безугла

Нагадаємо, раніше "слуга народу" Мар’яна Безугла заявила, що разом з колегами розглядає можливість виключити Льовочкіна зі складу комітету з питань нацбезпеки, оборони і розвідки.

Автор: Ольга Лузан

Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews 

Топ коментарі

  • 123456asdfghjkl 123456asdfghjkl
    Ота ''рига недобита''! Його місце на нарах, а не в комітетах!
  • Юрій Ан 612fed4e
    Безмозглу теж треба би відключити звідусіль.
  • Олекса Лось
    гнати сацяною ганчіркою...
Дивитись усі коментарі
ТОП-новини
всі новини