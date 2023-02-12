Льовочкін про наміри виключити його з оборонного комітету ВР: Ініціатива Безуглої - безглузда

Народний депутат групи "Платформа за життя та мир" та один із колишніх лідерів ОПЗЖ Сергій Льовочкін назвав "безглуздою" ініціативу парламентарів виключити його зі складу комітету з питань нацбезпеки, оборони і розвідки.

Про це йдеться у коментарі його пресслужби Українській правді, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Народний депутат підтримує всі рішення комітету, які без виключення спрямовані на підсилення обороноздатності України, і тому вважає ініціативу Мар‘яни Безуглої безглуздою. Сергій Льовочкін ставиться з повагою та вдячністю за спільну роботу до всіх без виключення колег по комітету", - заявили у пресслужбі.

Також там нагадали, що Львовочкін не є носієм державної таємниці і тому не бере участі в розгляді комітетом питань, які мають закритий характер.

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Нагадаємо, раніше "слуга народу" Мар’яна Безугла заявила, що разом з колегами розглядає можливість виключити Льовочкіна зі складу комітету з питань нацбезпеки, оборони і розвідки.