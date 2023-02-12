Журналістам обмежили в’їзд до Бахмуту, - обласна влада
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Від 13 лютого для роботи в Бахмуті журналістам необхідно буде отримувати спеціальну разову перепустку в обласній військовій адміністрації. Без неї до міста не пустять.
Про це повідомила пресслужба Донецької ОВА, інформує Цензор.НЕТ.
Перепустки видають військові спільно з правоохоронцями та Донецькою обласною військовою адміністрацією. Для отримання перепустки необхідно мати акредитацію Збройних Сил України.
Отримувати перепустки необхідно в Краматорську. Вони будуть чинні лише протягом дати, яка в них зазначена. Перетнути блокпости в інший день, аніж вказано в перепустці, неможливо.