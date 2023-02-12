Журналістам обмежили в’їзд до Бахмуту, - обласна влада

Від 13 лютого для роботи в Бахмуті журналістам необхідно буде отримувати спеціальну разову перепустку в обласній військовій адміністрації. Без неї до міста не пустять.

Автор: Ольга Лузан