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Журналістам обмежили в’їзд до Бахмуту, - обласна влада

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бахмут,руйнування
Від 13 лютого для роботи в Бахмуті журналістам необхідно буде отримувати спеціальну разову перепустку в обласній військовій адміністрації. Без неї до міста не пустять.

Про це повідомила пресслужба Донецької ОВА, інформує Цензор.НЕТ.

Перепустки видають військові спільно з правоохоронцями та Донецькою обласною військовою адміністрацією. Для отримання перепустки необхідно мати акредитацію Збройних Сил України.

Отримувати перепустки необхідно в Краматорську. Вони будуть чинні лише протягом дати, яка в них зазначена. Перетнути блокпости в інший день, аніж вказано в перепустці, неможливо.

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Автор: Ольга Лузан

Топ коментарі

  • Сергій Шешеня
    Це зроблено спеціально, щоб воєнкори, такі як Бутусов та інші, не мали змоги висвітлювати події на фронті. І не мали змогу викривати пройоби зеленої влади, коли вони будуть.
  • Сергій Шешеня
    Бутусов проти Зеленського: Коли президент перестане брехати народу?

    https://www.youtube.com/watch?v=65lBgqUlpd4
  • София Бессарабская
    Чтобы правду не писали.Нада довольствоваться⁷ только теледерьмафоном,где из зелёных мразей пытаются лепить великих вождей и заливают уши елеем, а обстановка на передовой и нужды солдат это пофиг.
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