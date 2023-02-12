Полонені "вагнерівці": Ми думали, що ЗСУ виїхали з України, і доведеться воювати з поляками та німцями

Колишні в’язні, завербовані ПВК "Вагнер", з українського полону розповіли журналістам, що збиралися в Україні "воювати з польськими найманцями".

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на CNN.

Телеканал повідомляє, що двоє "вагнерівців" потрапили в полон наприкінці минулого року. Один з них до того відбував 20-річний термін за ненавмисне вбивство.

"Нас було 90 осіб. Шістдесят людей загинули в першому штурмі, були вбиті мінометним вогнем. Кілька людей дістали поранення", - згадує окупант свій перший штурм у районі Білогорівки Луганської області.

Читайте: ПВК "Вагнер" завербувала 1200 в’язнів з окупованого Криму, - Генштаб

За його словами, якщо одна група зазнає невдачі, то "відразу відправляють другу, а потім і третю.

Другий розповідає, що брав участь у штурмі під Лисичанськом, який тривав п'ять днів, нібито "перші кроки лісом були важкими через закладені там міни, з десяти хлопців семеро загинули одразу".

Вони розказали журналістам про чоловіка, який побоявся йти на штурм. Його відвели на 50 метрів від бази й змусили викопати собі могилу, а потім застрелили.

Також читайте: Путін має проводити нову мобілізацію або згортати завдання, - британська розвідка

За їхнім твердженням, вони настільки не мали уявлення про те, що відбувається в Україні, що думали, ніби українська армія залишила країну: "Ми думали, що битимемося з поляками та різними найманцями, німцями, ми не думали, що там залишився хтось з української армії - ми думали, що вони виїхали з країни".

Також окупант заявив, що "ніхто не думав, що ЗСУ справді воюватимуть за свою країну, за своїх близьких", і нібито дізналися про це тільки на території України.