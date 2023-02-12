Полонені "вагнерівці": Ми думали, що ЗСУ виїхали з України, і доведеться воювати з поляками та німцями
Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на CNN.
Телеканал повідомляє, що двоє "вагнерівців" потрапили в полон наприкінці минулого року. Один з них до того відбував 20-річний термін за ненавмисне вбивство.
"Нас було 90 осіб. Шістдесят людей загинули в першому штурмі, були вбиті мінометним вогнем. Кілька людей дістали поранення", - згадує окупант свій перший штурм у районі Білогорівки Луганської області.
За його словами, якщо одна група зазнає невдачі, то "відразу відправляють другу, а потім і третю.
Другий розповідає, що брав участь у штурмі під Лисичанськом, який тривав п'ять днів, нібито "перші кроки лісом були важкими через закладені там міни, з десяти хлопців семеро загинули одразу".
Вони розказали журналістам про чоловіка, який побоявся йти на штурм. Його відвели на 50 метрів від бази й змусили викопати собі могилу, а потім застрелили.
За їхнім твердженням, вони настільки не мали уявлення про те, що відбувається в Україні, що думали, ніби українська армія залишила країну: "Ми думали, що битимемося з поляками та різними найманцями, німцями, ми не думали, що там залишився хтось з української армії - ми думали, що вони виїхали з країни".
Також окупант заявив, що "ніхто не думав, що ЗСУ справді воюватимуть за свою країну, за своїх близьких", і нібито дізналися про це тільки на території України.