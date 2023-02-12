У Мелітополі російські окупанти влаштували судилище над жінкою, яка задонатила на ЗСУ, - мер Федоров

У тимчасово захопленому Мелітополі судді, завезені з РФ, влаштували судилище над жінкою, яка зробила донат на підтримку ЗСУ.

Про це в ефірі національного телемарафону новин сказав міський голова Мелітополя Іван Федоров, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"На минулому тижні окупанти почали не лише забирати в полон, а влаштовувати справжнє судилище в тимчасово окупованому Мелітополі. Вони завезли туди якихось суддів з РФ і вони почали приговорювати наших мешканців до якихось ув'язнень. Наприклад, мешканка міста задонатила просто на ЗСУ, її знайшли, знайшли в смартфоні виписку з банка і віддали її під "суд", - розповів він.

Наразі невідомо, який саме "вирок" виніс так званий "суд.

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Федоров нагадав, що в місті є п’ять катівень, тож людей викрадають та катують. Міський голова радить містянам за першої ж можливості виїхати з міста.