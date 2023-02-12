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Росіяни цілеспрямовано здійснюють екоцид, осушуючи Каховське водосховище, - Верещук

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водосховище,каховське
Віцепрем’єр-міністр - міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук наголошує, що російські загарбники свідомо і цілеспрямовано осушують Каховське водосховище.

Про це Верещук написала у телеграмі, передає Цензор.НЕТ.

"Екологічна війна. Окупанти осушують Каховське водосховище. Загроза навколишньому середовищу, водопостачанню та сільському господарству Запоріжжя та Херсонщини. Окупанти свідомо та цілеспрямовано здійснюють екоцид регіону, включаючи тимчасово окуповані території.

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Вони не зможуть втримати захоплені території. Можливо, почали це усвідомлювати. Тому, хочуть після себе залишити випалену землю, непридатну для життя.

Нічого в них не вийде. Все може відбутись дуже швидко. Пам’ятаєте звільнення Херсону?" - розповіла вона.

Росіяни цілеспрямовано здійснюють екоцид, осушуючи Каховське водосховище, - Верещук 01

Автор: Степан Гутник

Топ коментарі

  • 123456asdfghjkl 123456asdfghjkl
    А що ти ''зелена заразо'' робила розміновуючи Чонгар?!!!
  • Alexander Kravchenko 4d5299d3
    чОГО вона ще не сидить за розмінування Чонгару а її чоловік за штурм і спалення будинку профсоюзів
  • 18c49ed2
    Так благодаря Верещукче и ее руководителям орки и дошли за Днепр, и заняли Херсонскую область. Не было бы их предательства- мы бы вообще не обсуждали такой треш.
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