Росіяни цілеспрямовано здійснюють екоцид, осушуючи Каховське водосховище, - Верещук

Віцепрем’єр-міністр - міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук наголошує, що російські загарбники свідомо і цілеспрямовано осушують Каховське водосховище.

Про це Верещук написала у телеграмі, передає Цензор.НЕТ.

"Екологічна війна. Окупанти осушують Каховське водосховище. Загроза навколишньому середовищу, водопостачанню та сільському господарству Запоріжжя та Херсонщини. Окупанти свідомо та цілеспрямовано здійснюють екоцид регіону, включаючи тимчасово окуповані території.

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Вони не зможуть втримати захоплені території. Можливо, почали це усвідомлювати. Тому, хочуть після себе залишити випалену землю, непридатну для життя.



Нічого в них не вийде. Все може відбутись дуже швидко. Пам’ятаєте звільнення Херсону?" - розповіла вона.