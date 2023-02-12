Показник України в Індексі сприйняття корупції зріс на один бал, але чи дає цей бал впевненості, що корупція у минулому році стала хоча б трошки меншою? - нардеп "ЄС" Южаніна

Україна отримала в Індексі сприйняття корупції (Corruption Perceptions Index – CPI) за 2022 рік 33 бали зі 100 можливих. Наш показник зріс на один бал, і тепер Україна посідає 116 місце зі 180 країн у СРІ.

Про це повідомила нардеп "ЄС" Ніна Южаніна, передає Цензор.НЕТ.

"33 бали зі 100 можливих отримала Україна в Індексі сприйняття корупції (Corruption Perceptions Index – CPI) за 2022 рік.



Наш показник зріс на один бал, і тепер Україна посідає 116 місце зі 180 країн у СРІ.



Ключовим показником Індексу є кількість балів, а не місце в рейтингу.



Мінімальна оцінка (0 балів) означає, що корупція фактично підміняє собою державу, максимальна (100 балів) свідчить про те, що корупція майже відсутня. Індекс оцінює корупцію лише в державному секторі.



Так само, як і Україна, 33 бали мають Алжир, Ангола, Замбія, Монголія, Сальвадор та Філіппіни.

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На один бал Україну випереджають Боснія і Герцеговина, Гамбія, Індонезія, Малаві, Непал, Сьєрра-Леоне.



З-поміж сусідів Україна надалі залишається вищою за Росію – країна-терорист у 2022 році втратила 1 бал і з 28 балами посідає 137 місце у списку.



Також знову знизилися бали Угорщини – 42 бали (-1 бал, 77 місце), та російської сателітки білорусі (-2 бали, 82 сходинка).



Лідерами рейтингу залишаються Данія, Нова Зеландія та Фінляндія – усі вони з 88 балами ділять першу сходинку.



У кінці списку, як і минулого року, залишаються Сомалі (13 балів), Сирія (13 балів) та Південний Судан (11 балів).



За роки війни, з 2014 по 2018 рік, Україна поступово піднімалася в рейтингу (з 26 балів у 2014 році до 32 балів у 2018 році).



З 2019 року Україна то піднімалася, то опускалася у рейтингу, а отримавши 32 бали у 2021 році зрівнялась із 2018 роком, тобто 3 роки пройшли впусту.



А чи додає один бал в Індексі сприйняття корупції за 2022 рік народу України впевненості у тому, що корупція у минулому році стала хоча б трошки меншою?

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НІ!



І сьогодні майже кожного дня ми бачимо серіал з викриттям шаленої корупціїї по всіх державних структурах.



Під час війни це викликає огиду і недовіру до тих, хто керує нами", - розповіла вона.