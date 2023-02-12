Російський солдат Морозов розповів як зеки з "Вагнера" грабують і принижують російських десантників із 51-го полку 106-ї повітряно-десантної дивізії ЗС РФ

Десантники 51-го парашутно-десантного полку ЗС РФ почали масово ламати собі руки та ноги через знущання та приниження, яким їх піддають на фронті зеки з "Вагнера".

Про це розповів у своєму телеграм-каналі головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.

"Російські десантники поскаржилися, що "вагнерівці" крадуть у них гуманітарну допомогу, а у разі відмови виконувати забаганки, зеки стріляють десантникам у ноги. Це не українська пропаганда – це чесно розповів чинний військовослужбовець 4-ї бригади ЗС РФ Андрій Морозов! Приголомшливі деталі принижень, яким кримінальні злочинці з "Вагнера" піддають десантників елітного 51-го парашутно-десантного полку 106 повітряно-десантної дивізії. Елітні десантники підпорядковані на фронті звичайним зекам і виконують усі їхні накази. Судячи з того, що десантники ламають самі собі руки та ноги, забаганки у вагнерівців дуже різноманітні.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Нагороджений Путіним найманець ПВК "Вагнер" Гаспарян був засуджений до 7 років колонії суворого режиму за збройне пограбування. ВIДЕО

Канал "Нам пишут из Янины" веде громадянин РФ, військовий зв'язківець, сержант 4-ї мотострілецької бригади ЗС РФ на Донбасі Андрій Морозов", - розповів журналіст.