Папа Римський Франциск закликав не забувати у молитвах про дороги миру для України
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Папа Римський Франциск, зустрічаючись у неділю, 12 лютого, з паломниками, закликав до молитви й солідарності з народами, які постраждали від землетрусу, і вкотре закликав не забувати в молитвах і про страждання України.
Про це повідомляє Vatican News, передає Цензор.НЕТ.
"Дорогі браття й сестри, залишаймося близькими в молитві та через конкретну підтримку з населенням, яке постраждало від землетрусів у Сирії та в Туреччині", – сказав Папа Франциск у своїй проповіді з вікна Апостольського палацу у Ватикані після молитви "Ангел Господній" у неділю.
"Молімося за них, не забуваймо про них, молімося і думаймо, що можемо зробити для них", – сказав понтифік і додав: "І не забуваймо за мученицьку Україну: нехай же Господь відкриє дороги миру та дасть мужність відповідальним ступити на них".