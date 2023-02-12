Папа Римський Франциск закликав не забувати у молитвах про дороги миру для України

Папа Римський Франциск, зустрічаючись у неділю, 12 лютого, з паломниками, закликав до молитви й солідарності з народами, які постраждали від землетрусу, і вкотре закликав не забувати в молитвах і про страждання України.

Про це повідомляє Vatican News, передає Цензор.НЕТ.

"Дорогі браття й сестри, залишаймося близькими в молитві та через конкретну підтримку з населенням, яке постраждало від землетрусів у Сирії та в Туреччині", – сказав Папа Франциск у своїй проповіді з вікна Апостольського палацу у Ватикані після молитви "Ангел Господній" у неділю.

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"Молімося за них, не забуваймо про них, молімося і думаймо, що можемо зробити для них", – сказав понтифік і додав: "І не забуваймо за мученицьку Україну: нехай же Господь відкриє дороги миру та дасть мужність відповідальним ступити на них".