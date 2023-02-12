Пакистан відправив Україні 10 000 ракет для РСЗВ "Град", - The Economic Times

Пакистан відправив Україні через Німеччину реактивні снаряди для РСЗВ "Град".

Про це повідомило індійське видання The Economic Times, передає Цензор.НЕТ з посиланням на ЛігаБізнесІнформ.

За словами неназваних джерел видання, ракетні боєприпаси для установок "Град" у кількості понад 10 000 одиниць були відправлені з Карачі на початку лютого і будуть доставлені в Україну через порт Емден у Німеччині.

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10 січня це видання повідомляло, що Пакистан відправляє морем через порт Гданська боєприпаси для України, у тому числі снаряди калібру 155 мм. Натомість Пакистан розраховував на допомогу України у модернізації вертольотів Мі-17 радянського виробництва.