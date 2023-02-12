Кількість жертв землетрусу в Туреччині та Сирії перевищила 33 тисячі

Кількість смертей через землетрус у Туреччині та Сирії перевищила 33 тисячі.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Укрінформ з посиланням на AFAD, що надав дані по Туреччині.

"Загинуло 29605 громадян. У роботах, які проводяться в зоні землетрусу, задіяно 233 320 осіб і 12 322 одиниці техніки та будівельної техніки. 147 934 наших громадян, які опинилися в зоні землетрусу, евакуювали в інші провінції", - йдеться у повідомленні AFAD.

Зазначається, що у районі лиха працює 70 літаків, 167 гелікоптерів, 24 кораблі, 45 дронів, 9 безпілотників.

За інформацією CNN, у Сирії загальна кількість смертей становить 3576 осіб (раніше ЗМІ повідомляли про 4500 загиблих у Сирії - ред.), у тому числі 2168 у контрольованих повстанцями районах на північному заході, за даними групи цивільної оборони "Білих шоломів", і 1408 смертей у контрольованих урядом режиму частинах Сирії, за даними сирійських ЗМІ.

При цьому "Білі шоломи", які оголосили про завершення пошуково-рятувальних операцій у п'ятницю, повідомили CNN у суботу, що загальна кількість загиблих значно збільшиться.

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