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Штурмові бригади "Гвардії наступу" будуть формуватися і після 1 квітня, - МВС

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мвс
У МВС вирішили продовжувати формувати бригади "Гвардії наступу" і після 1 квітня 2023 року. Це пов’язано з великою кількістю охочих вступити до них.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна про це заявила прессекретар міністра внутрішніх справ Мар'яна Рева в ефірі телемарафону "Єдині новини".

За її словами, відслідковується велика кількість бажаючих звільняти українські території від російських окупантів. При цьому формування восьми основних бригад буде виконано до 1 квітня.

"Однак ми бачимо, що є велика зацікавленість з боку добровольців, і можемо вже спрогнозувати, що буде формування подальших штурмових бригад. Звісно цей резерв осіб, які наразі не пройдуть в бригади, будуть запрошені до наступних бригад", - сказала Рева.

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Вона розповіла, що загалом було зафіксовано понад 27 тисяч звернень. З них 12 тисяч людей звертались за консультацією ЦНАПах, а також через гарячу лінію.

"Якщо ми говоримо конкретно про заявки від добровольців на вступ, на долучення до наших бригад, то їх вже більш як 15 тисяч", - сказала вона.

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Автор: Роман Свиридович

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Топ коментарі

  • Сергей Владимирович 6e24f63b
    В стране более 300 тысяч мвдшников, имеющих опыт обращения со стрелковым оружием.
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  • Огусто
    А чмошніки з воєнкоматів ще ганяються за інвалідами?
  • Олександр САТ РЕМ
    На одній з прес-конференцій Зеленського під час євротурне журналісти запитали його про мобілізацію. Ось що він відповів:

    "Ми не можемо діяти як росія - заганяти ціпками на війну. Ми не така держава. Це парадокс. Ми воюємо за європейські цінності і хочемо бути членом ЄС. То ж воювати повинні з такими ж цінностями".

    Хіба Зеленський хоч раз брехав? Це все московська ІПСО
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