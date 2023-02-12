Графіки вимкнень світла повернуться з початком робочого тижня, - ДТЕК

Зростання споживання електроенергії через початок робочого тижня призведе до повернення графіків обмеження електропостачання, які не застосовували у неділю 12 лютого.

Про це повідомив виконавчий директор ДТЕК Дмитро Сахарук в ефірі телемарафону "Єдині новини", передає Цензор.НЕТ з посиланням на "Інтерфакс-Україна".

Внаслідок зниження споживання на вихідних і відновлення мереж та введення в роботу двох енергоблоків АЕС вдалось уникнути відключень в неділю. Однак з початком робочого тижня українцям слід готуватись до застосування графіків обмеження електропостачання, зазначив Дмитро Сахарук.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Дефіциту потужності немає, на сьогодні ліміти споживання не доводились, - "Укренерго"

За словами Сахарука, через обстріли залишається ще багато точок, які не відремонтовані повністю, зокрема Одеса, Київщина Харківщина та Запоріжжя.

Він додав, що крім балансових відключень, тобто обмежень генерації, є ще й мережеві обмеження, через які в низці областей можуть і зараз бути відключення.