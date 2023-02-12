Від допомоги Україні залежить майбутнє самої Польщі, - Моравецький
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це заявив прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький виданню Dziennik Gazeta Prawna.
"Ми допомагаємо Україні, тому що від нашого сусіда на Сході залежить, як виглядатиме наше майбутнє; ми робимо більше за інших, тому що ми маємо більше, що можемо виграти, і що програти", - наголосив польський лідер.
Водночас, він нагадав, що всього кілька місяців тому Україна отримала статус країни-кандидата на входження до ЄС, та висловив підтримку її зусиллям на шляху до повноправного членства.
"Отримання статусу кандидата… було великим успіхом. Але ми не можемо зупинятися на півдорозі. Україна платить величезну й криваву ціну сьогодні за спробу звільнитися з-під російського чобота. Події на Київському Майдані поставили (країну – ред.) на шлях до ЄС, і бачення українців щодо входження до ЄС мотивує їх залишатися на цьому шляху, на цій надзвичайно важкій та небезпечній дорозі", - зазначив Моравецький.
Він наголосив, що Україна не зможе нанести поразку росії без солідарності Заходу, включаючи санкції, фінансову, гуманітарну та військову допомогу.
"Продовження ентузіазму, який нині є присутнім у європейських офіційних залах, не буде простим. Але найважливіше, що маємо продовжити – це Європейська єдність та рішучість у підтримці захисників України. Ми пробудили Захід, тож ми не можемо дозволити йому заснути знову", - наголосив прем’єр-міністр Польщі.