Від допомоги Україні залежить майбутнє самої Польщі, - Моравецький

Від того, наскільки ефективною буде зараз допомога Польщі та інших союзників для України, залежить майбутнє самої Польщі, яке тісно пов’язано з перемогами або невдачами в сусідній країні, що веде боротьбу проти російської агресії.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це заявив прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький виданню Dziennik Gazeta Prawna.

"Ми допомагаємо Україні, тому що від нашого сусіда на Сході залежить, як виглядатиме наше майбутнє; ми робимо більше за інших, тому що ми маємо більше, що можемо виграти, і що програти", - наголосив польський лідер.

Водночас, він нагадав, що всього кілька місяців тому Україна отримала статус країни-кандидата на входження до ЄС, та висловив підтримку її зусиллям на шляху до повноправного членства.

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"Отримання статусу кандидата… було великим успіхом. Але ми не можемо зупинятися на півдорозі. Україна платить величезну й криваву ціну сьогодні за спробу звільнитися з-під російського чобота. Події на Київському Майдані поставили (країну – ред.) на шлях до ЄС, і бачення українців щодо входження до ЄС мотивує їх залишатися на цьому шляху, на цій надзвичайно важкій та небезпечній дорозі", - зазначив Моравецький.

Він наголосив, що Україна не зможе нанести поразку росії без солідарності Заходу, включаючи санкції, фінансову, гуманітарну та військову допомогу.

"Продовження ентузіазму, який нині є присутнім у європейських офіційних залах, не буде простим. Але найважливіше, що маємо продовжити – це Європейська єдність та рішучість у підтримці захисників України. Ми пробудили Захід, тож ми не можемо дозволити йому заснути знову", - наголосив прем’єр-міністр Польщі.

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