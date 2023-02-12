Щоб повністю прибрати умови для корупції з податковими накладними, потрібно зробити автоматичним розблокування, - нардеп "Голосу" Железняк

Наразі в Україні немає іншого механізму розблокування заблокованих податкових накладних, окрім як зібрати комісію у 25 людей, яка приймає відповідне рішення.

Про це в інтерв'ю БізнесЦензор розповів перший заступник керівника Комітету ВР з питань податкової та митної політики Ярослав Железняк, передає Цензор.НЕТ.

"12 жовтня 2022 року Міністерство фінансів змінило алгоритм роботи системи автоматичної реєстрації податкових накладних. Після цього рівень блокування податкових накладних у жовтні зріс до 1,52%. При тому, що стандартний рівень був 0,6-0,7%. В листопаді кількість заблокованих накладних зросла до 1,75%. І це дуже багато, адже з блокуванням накладних зіткнулося кожне десяте підприємство. В грудні рівень блокування впав до 1,4%. В січні 2023 року цей показник знизився до 1%, а наразі у лютому рівень блокування податкових накладних знаходиться на 0,3% від всього обсягу", - розповів він.

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"Не розумію, для чого це зробив уряд. Начебто це принесло додатково у бюджет 4 млрд грн. Проте у нас такі ж 4 млрд грн крадуть на митниці за пів місяця. Зараз ситуація змінюється. ДПС поставило собі задачу зменшити блокування податкових накладних до 0,2%. Зробити втричі краще, ніж було до цього", - додав Железняк.

З його слів проблема має дві складові: 1. Несправедливо блокується накладна в автоматичній системі; 2. Несправедливо розблоковується в ручному режимі через ці комісії.

"Чому несправедливо блокується? Бо це робить автоматично система і вона це робить на основі рішення Кабміну, яким затверджено алгоритм. Якщо ми хочемо боротися з необґрунтованим блокуванням, то потрібно змінювати алгоритм і це вже робиться. Є робоча група і там велика кількість представників бізнес-асоціацій. Чим менше у нас несправедливо блокується податкових накладних - тим краще. Є коли вони блокуються справедливо. Для розуміння половину заблокованих накладних ніхто не намагається розблокувати. Маленькі суми також немає сенсу блокувати. Який сенс? На 5 тис гривень "схематоз" не зробиш. Тому з цією частиною потрібно працювати, але тут немає корупції, оскільки рішення приймає машина", - пояснив нардеп.

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"Частна з розблокуванням. Я на ТСК задавав всім питанням, чи є інший механізм розблокування, окрім як зібрати комісію у 25 людей, яка приймає відповідне рішення (одну з таких очолювала Датій. - Ред.)? На жаль жодного іншого механізму поки не має. Щоб повністю прибрати умови для корупції потрібно зробити автоматичним розблокування. Зараз над цим працюють і можливо вдасться, якщо не повністю вирішити питання, то хоча б прибрати деякі проблемні моменти", - резюмував Железняк.

Більш детально читайте в інтерв'ю Ярослава Железняка: "Блокування податкових накладних начебто принесло бюджету 4 млрд грн. Але у нас стільки на митниці крадуть за пів місяця".