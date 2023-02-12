Одеська митниця це просто жах-жах! Майже відкрито кажуть: "Поки можемо - будемо красти", - нардеп "Голосу" Железняк

Схема з експорту зерновим коридором з України "чорного" зерна продовжує функціонувати, хоча її легко виявити та зупинити. Митниця одні такі вантажі затримує, інші пропускає, хоча юридично і ті, і інші мають підлягати блокуванню.

Про це в інтерв'ю БізнесЦензор розповів перший заступник керівника Комітету ВР з питань податкової та митної політики Ярослав Железняк, передає Цензор.НЕТ.

Нардеп заявив, що схема з експорту з України "чорного" зерна (краденого, або купленого за чорний кеш, чи нелегально вирощеного на державних підприємствах), яке експортується через зерновий коридор легко піймати, "проте вона продовжує функціонувати".

"Митниця отримує від податкової інформацію про фірму, яка має зерно із незрозумілим походженням і хоче його експортувати. Деякі такі фірми митниця перевіряє, затримує вантажі, запитує документи про походження зерна. А деякі відпускає і зерно експортується. Яка різниця між цими фірмами? Юридично - ніякої, а практично різниця залежить від суми грошей, які отримала митники. Ми провели три засідання ТСК по цій темі, все зрозуміло. Одеська митниця це просто жах-жах! Я багато бачив корупціонерів, але не бачив людей, які майже відкрито кажуть: "Поки можемо - будемо красти", - розповів Железняк.

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Більш детально читайте в інтерв'ю Ярослава Железняка: "Блокування податкових накладних начебто принесло бюджету 4 млрд грн. Але у нас стільки на митниці крадуть за пів місяця".