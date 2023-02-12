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З 3000 компаній-експортерів зернових "чорним" експортом займається 500, - нардеп "Голосу" Железняк

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зерно
До "чорних" експортерів лише одне питання - звідки вони взяли це зерно і де документу, у кого вони його купили.

Про це в інтерв'ю БізнесЦензор розповів перший заступник керівника Комітету ВР з питань податкової та митної політики Ярослав Железняк, передає Цензор.НЕТ.

"З 3 тисяч компаній-експортерів зернових "чорним" експортом займається 500 компаній. До них основне питання, звідки вони взяли це зерно і де документу, у кого вони його купили", - заявив нардеп.

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Більш детально читайте в інтерв'ю Ярослава Железняка: "Блокування податкових накладних начебто принесло бюджету 4 млрд грн. Але у нас стільки на митниці крадуть за пів місяця".

Автор: Степан Гутник

Топ коментарі

  • Mikola Mazurenko
    У єрмака спитати треба, він в курсі.
  • SerjUA
    Заява в поліцію про перевірку фактів є? Як немає?!

    Дивно... А що заважає таку заюву написати?

    Таке враження, що він хоче просто посунути когось "чужого" від корита, а не "прикрити лавочку".
  • Pupkin Pupok
    Ребята война!вы денег просите у всего мира а сами мильйоны тонн зерна продаёте!!!Вопрос где все деньги от продажи?!Лады воры вы все!но зачем писать об этом постоянно в новостях!?
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