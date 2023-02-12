Держбюджет недоотримав 24 млрд грн через виведення грошей гральним бізнесом, - нардеп "Голосу" Железняк

Під час Чемпіонату світу з футболу гральний бізнес виводив з України десь 12 млрд грн на місяць, а в звичайний час - 10 млрд грн. Ці гроші виводились без податків.

Про це в інтерв'ю БізнесЦензор розповів перший заступник керівника Комітету ВР з питань податкової та митної політики Ярослав Железняк, передає Цензор.НЕТ.

Нардеп повідомив, що гральний бізнес під час війни зміг вивести "у тінь" близько 10 мільярдів гривень обороту на місяць.

"Існує декілька фінансових шлюзів через які проходять ці гроші. Раніше в цьому брало участь дев'ять банків, в тому числі один державний (ймовірно мова про Укргазбанк. - БЦ), але зараз залишився лише один приватний (ймовірно Ibox bank. - БЦ). ​​Банки надають гральному бізнесу послугу з "міскодінгу" та виведення цих грошей. Якщо спрощено: вони забезпечували і забезпечують, щоб гроші від гравця попали на рахунок казино, але нібито "за рекламні послуги", - пояснив Железняк.

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"Під час Чемпіонату світу з футболу виводилось десь 12 млрд грн на місяць, а в звичайний час - 10 млрд грн. Ці гроші виводились без податків, вони повертались на виграші без податків, адже гравець також платить податок з виграшу. Потім ці гроші використовувались для оплати зарплат в конвертах (або поповнення банківських карт фіз осіб через термінали), а це також мінус податки. А потім, якщо потрібно було вивести валюту з країни, то ці гроші виводились через схему експорту "чорного зерна". В цій системі є: гральний бізнес, банки, роздрібні мережі, купа фінкомпаній, конвертаційні центри та експортери "чорного зерна". Фактично через таку екосистему гральний бізнес ховає гроші від держави", - наголосив нардеп.

Відповідаючи на питання, скільки бюджет недоотримав завдяки виводу гральним бізнесом грошей, щоб не платити податки, Железняк розповів: "Множимо 10 млрд грн на місяць на 12 місяців і отримуємо 120 млрд грн. Ділимо на 5 і отримуємо 24 млрд грн. Це мінімум того, що недоотримав бюджет, відповідно і ЗСУ, адже захист країни фінансується лише з наших податків".

Більш детально читайте в інтерв'ю Ярослава Железняка: "Блокування податкових накладних начебто принесло бюджету 4 млрд грн. Але у нас стільки на митниці крадуть за пів місяця".