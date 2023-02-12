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У Києві й 3 областях завтра знову не планують відключень світла, - ДТЕК

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електроенергія,електрика,світло,леп
У понеділок другий день поспіль у Києві, Київській, Одеській та Дніпропетровській областях не планують обмежувати електропостачання.

Про це повідомили у ДТЕК, передає Цензор.НЕТ.

"Графіки відключень на завтра, 13 лютого. На наступний день "Укренерго" не надавав обмежень споживання електроенергії. Це дозволяє завтра не відключати світло у Києві, Київській, Одеській та Дніпропетровській областях. Однак у разі перевантаження мереж можуть бути обмеження згідно стабілізаційних графіків", - йдеться у повідомленні.

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Автор: Степан Гутник

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Топ коментарі

  • Robert 9c04fd0d
    Дякуємо,але краще мовчіть.
  • Сергей Тарасов ba5e82b5
    я бы только за то что он убил Укртелеком ему за упокой поставил - имея в своих руках такие мощности и единственную на то время лицензию на 3G полностью убить структуру и вместо того что бы развиваться он не нашел ничего лучшего попытаться заставить всех интернет провайдеров загнать в свои кабель каналы
  • ​‌‍‎‏ ​‌‍‎‏ 26c97767
    Жители областей, в которых были серьёзные попадания за последние пару недель - вам сегодня отключали свет или нет?

    Неужто ахметка наконец-то что-то отремонтировал?
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