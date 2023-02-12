У Києві й 3 областях завтра знову не планують відключень світла, - ДТЕК

У понеділок другий день поспіль у Києві, Київській, Одеській та Дніпропетровській областях не планують обмежувати електропостачання.

Про це повідомили у ДТЕК, передає Цензор.НЕТ.

"Графіки відключень на завтра, 13 лютого. На наступний день "Укренерго" не надавав обмежень споживання електроенергії. Це дозволяє завтра не відключати світло у Києві, Київській, Одеській та Дніпропетровській областях. Однак у разі перевантаження мереж можуть бути обмеження згідно стабілізаційних графіків", - йдеться у повідомленні.

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