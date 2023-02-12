Фінляндія ще не ухвалила рішення про відправку танків Leopard в Україну

Прем’єр-міністр Фінляндії Санна Марін заявила, що рішення щодо відправлення в Україну німецьких танків Leopard, на що Берлін вже дав згоду, ще не ухвалене.

Про це вона розповіла в інтерв’ю журналістам в неділю, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Європейську правду".

Марін сказала, що ситуація у Фінляндії "трохи відрізняється" від інших країн через те, що вона межує з Росією, і зазначила, що ще не прийнято рішення про відправку танків Leopard в Україну.

"Ми не повідомляємо громадськість про такі речі заздалегідь, але коли рішення вже прийнято, ми повідомляємо їм те, що вони повинні знати. Різні країни мали різні лінії комунікації. Ми були стримані, ми не перераховуємо окремі питання, які є у відкритому доступі. Фінляндія надала Україні багато матеріалів, і ми готові продовжувати це робити, - зазначила вона.

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Марін також підтримала пропозицію прем'єр-міністра Естонії Каї Каллас про те, що країни ЄС повинні спільно купувати зброю для України, зміцнюючи таким чином європейську оборонну промисловість.

"Я особисто підтримую цю ідею. Щоб ми прискорили виробництво оборонної техніки в Європі. Тому що ми не знаємо, коли закінчиться війна. І також тому, що світ змінився, і ми повинні бути здатні зміцнити власну оборону", - заявила вона.