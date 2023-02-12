Дні без відключень світла доводять професійність наших енергетиків, - Зеленський

Володимир Зеленський подякував усім, хто відновлює енергетичні спроможності України, та відзначив, що останні дні без масових відключень світла доводять професійність наших енергетиків.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це Президент України сказав у відеозверненні.

"Сьогодні хочу особисто відзначити усіх, хто відновлює енергетичні спроможності нашої держави. Цей день, вчорашній більшість українців провели без відключень електрики. Звичайно, в окремих районах, окремих містах ще були обмеження, там де ступінь руйнувань надто значний. Звичайно, що з початком нового робочого тижня споживання буде більше, а отже будуть діяти графіки відключень. Але сам факт, що після постійних терористичних атак ракетами, Шахедами, після масованого ракетного нальоту, цього тижня ми можемо пройти такі спокійні енергодні, доводить професійність наших енергетиків та незвичайну самовідданість кожного і кожної, хто працює заради забезпечення енергосистеми", - сказав Зеленський.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Дефіциту потужності немає, на сьогодні ліміти споживання не доводились, - "Укренерго"