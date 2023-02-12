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Міноборони повинна керувати цивільна особа. Ми повинні йти за принципами НАТО, а не змінювати модель управління за прикладом Росії, - нардеп "Голосу", воїн Костенко

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Міністерством оборони повинна керувати цивільна особа. Військовослужбовці повинні займатися війною, а міністр займатися політичним керівництвом, оборонною політикою. Ми повинні йти за принципами, які впроваджені в країнах НАТО, а не змінювати модель управління за прикладом як у Росії.

Про це заявив нардеп "Голосу" та, який захищає Південь, Роман Костенко, передає Цензор.НЕТ.

"Щодо військовослужбовця на посаді міністра оборони. Чи плануються такі зміни у законодавстві?

До мене звертаються журналісти прокоментувати заплановані зміни до законів, які нададуть можливість призначати на посаду Міністра оборони України осіб із числа військовослужбовців, і які нібито вже напрацьовані у парламентському Комітеті. Вирішив відповісти всім відразу публічно.

По-перше, жодного законопроєкту, який би передбачав такі зміни станом на сьогодні в парламенті не зареєстровано.

По-друге, в жоден із законопроєктів, що опрацьовується в Комітеті Верховної Ради України з питань Національної безпеки, оборони та розвідки такі поправки не подавалися.

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По-третє, у членів Комітету Верховної Ради України з питань Національної безпеки, оборони та розвідки є різні позиції та бачення, що стосуються цього питання і дискусії щодо необхідності таких законодавчих змін ще не було. Тому офіційної позиції від Комітету в медіапросторі ви не побачите.

Крім того, на моє особисте переконання, такі зміни нам не потрібні. І це не дивлячись на те, що зараз йде війна. Я переконаний, що МОУ повинна керувати цивільна особа. Військовослужбовці повинні займатися війною, а міністр займатися політичним керівництвом, оборонною політикою. Ми повинні йти за принципами, які впроваджені в країнах НАТО, а не змінювати модель управління за прикладом як у Росії. Також, не потрібно будувати ілюзій, що умовний генерал, без прив’язки до прізвищ, буде керувати Міністерством оборони краще ніж цивільна особа. У нас вже був на посаді міністра оборони генерал запасу Таран. Крім повного провалу в роботі міністерства він нічим не запам’ятався. А провал у його роботі нам зараз дуже сильно відгукується", - заявив Костенко.

Автор: Степан Гутник

Топ коментарі

  • 18c49ed2
    Березовый сок.

    Давайте по пунктам.

    1. На Банковой решили поменять Резникова. Не на кого-то, а именно поменять.
    2. Посмотрев все возможные кандидатуры, на Банковой с сожалением отказались от идеи отдать эту должность Монатику или Безуглой. Еще две достойные кандидатуры отпали по той причине, что им уже вручили подозрение в коррупции.
    3. Кто-то гениальный в ОП вспомнил, что есть Буданов и публично его анонсировали, как будущего министра.
    4. После этого на Банковой были шокированы тем, что оказывается есть законодательная норма, что главой министерства может быть только гражданский. Как говорится "Невдача спіткала радянського спортсмена", но Буданов облегченно выдохнул.
    5. На Банковой взяли паузу и решили изменить закон, что бы все же назначить на должность министра военнослужащего Буданова. Буданов опять напрягся.
  • 18c49ed2
    Дело в том, что к схемам воровства нельзя подпускать чужих. Только из своих. А из своих подходящий кандидат только Буданов, замазанный "вагнергейтом". А он, гад, военный. Вот под это и лепят.
  • Voc Vox
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