Міноборони повинна керувати цивільна особа. Ми повинні йти за принципами НАТО, а не змінювати модель управління за прикладом Росії, - нардеп "Голосу", воїн Костенко

Міністерством оборони повинна керувати цивільна особа. Військовослужбовці повинні займатися війною, а міністр займатися політичним керівництвом, оборонною політикою. Ми повинні йти за принципами, які впроваджені в країнах НАТО, а не змінювати модель управління за прикладом як у Росії.

Про це заявив нардеп "Голосу" та, який захищає Південь, Роман Костенко, передає Цензор.НЕТ.

"Щодо військовослужбовця на посаді міністра оборони. Чи плануються такі зміни у законодавстві?

До мене звертаються журналісти прокоментувати заплановані зміни до законів, які нададуть можливість призначати на посаду Міністра оборони України осіб із числа військовослужбовців, і які нібито вже напрацьовані у парламентському Комітеті. Вирішив відповісти всім відразу публічно.

По-перше, жодного законопроєкту, який би передбачав такі зміни станом на сьогодні в парламенті не зареєстровано.

По-друге, в жоден із законопроєктів, що опрацьовується в Комітеті Верховної Ради України з питань Національної безпеки, оборони та розвідки такі поправки не подавалися.

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По-третє, у членів Комітету Верховної Ради України з питань Національної безпеки, оборони та розвідки є різні позиції та бачення, що стосуються цього питання і дискусії щодо необхідності таких законодавчих змін ще не було. Тому офіційної позиції від Комітету в медіапросторі ви не побачите.

Крім того, на моє особисте переконання, такі зміни нам не потрібні. І це не дивлячись на те, що зараз йде війна. Я переконаний, що МОУ повинна керувати цивільна особа. Військовослужбовці повинні займатися війною, а міністр займатися політичним керівництвом, оборонною політикою. Ми повинні йти за принципами, які впроваджені в країнах НАТО, а не змінювати модель управління за прикладом як у Росії. Також, не потрібно будувати ілюзій, що умовний генерал, без прив’язки до прізвищ, буде керувати Міністерством оборони краще ніж цивільна особа. У нас вже був на посаді міністра оборони генерал запасу Таран. Крім повного провалу в роботі міністерства він нічим не запам’ятався. А провал у його роботі нам зараз дуже сильно відгукується", - заявив Костенко.