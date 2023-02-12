Російські окупанти змушують пенсіонерів на окупованій території отримувати російські паспорти, - Генштаб
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Російські окупанти змушують пенсіонерів отримувати російські паспорти на окупованій частині Херсонщини.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється у офіційному фейсбуці Генштабу ЗСУ.
"Противник не припиняє тероризувати мешканців тимчасово зайнятих ним територій Херсонської області. Цього разу тиску зазнала найбільш незахищена верства – пенсіонери. Ворог примушує їх отримувати російські паспорти, погрожуючи припинити отримання будь-яких пенсій", - зазначається у повідомленні.