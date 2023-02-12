Новини

Російські окупанти змушують пенсіонерів на окупованій території отримувати російські паспорти, - Генштаб

1 52317
пенсіонер
Російські окупанти змушують пенсіонерів отримувати російські паспорти на окупованій частині Херсонщини.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється у офіційному фейсбуці Генштабу ЗСУ.

"Противник не припиняє тероризувати мешканців тимчасово зайнятих ним територій Херсонської області. Цього разу тиску зазнала найбільш незахищена верства – пенсіонери. Ворог примушує їх отримувати російські паспорти, погрожуючи припинити отримання будь-яких пенсій", - зазначається у повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Окупанти підрахували кількість пенсіонерів у Маріуполі: Їх втричі менше, ніж до початку вторгнення РФ

Автор: Роман Свиридович

Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews 

Топ коментарі

  • Snart
    А ви прямо знавець. Знаєте все про всіх.
    У вашого сусіда довший чим у вас? Просто цікавить рівень вашої інформованості))
  • Алексей Королевский 35c798da
    А как им дожить? Если элементарно жрать нечего
  • Евгений 35b676e4
    та там уже гривні не ходять і ніяких укрпошт немае.
Дивитись усі коментарі
ТОП-новини
всі новини