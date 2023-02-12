Російські окупанти змушують пенсіонерів на окупованій території отримувати російські паспорти, - Генштаб

Російські окупанти змушують пенсіонерів отримувати російські паспорти на окупованій частині Херсонщини.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється у офіційному фейсбуці Генштабу ЗСУ.

"Противник не припиняє тероризувати мешканців тимчасово зайнятих ним територій Херсонської області. Цього разу тиску зазнала найбільш незахищена верства – пенсіонери. Ворог примушує їх отримувати російські паспорти, погрожуючи припинити отримання будь-яких пенсій", - зазначається у повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Окупанти підрахували кількість пенсіонерів у Маріуполі: Їх втричі менше, ніж до початку вторгнення РФ