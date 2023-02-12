Застосування росіянами шахедів ввечері 12 лютого не підтвердилося. Ворог використовував розвідувальні дрони та повітряні кулі, - Повітряні сили

Командування Повітряних сил спростувало інформацію про використання росіянами шахедів ввечері 12 лютого.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється у офіційній інформації Повітряних сил.

"Інформація про застосування противником "шахедів" увечері 12 лютого на Дніпропетровщині, яка розповсюджується деякими телеграм-каналами, не відповідає дійсності.

Ворог використав розвідувальний БпЛА та кілька повітряних куль з кутовими відбивачами.

По ворожому БпЛА працювала протиповітряна оборона повітряного командування "Схід". Результат уточнюється", - зазначається у повідомленні.

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