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Застосування росіянами шахедів ввечері 12 лютого не підтвердилося. Ворог використовував розвідувальні дрони та повітряні кулі, - Повітряні сили

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орлан
Командування Повітряних сил спростувало інформацію про використання росіянами шахедів ввечері 12 лютого.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється у офіційній інформації Повітряних сил. 

"Інформація про застосування противником "шахедів" увечері 12 лютого на Дніпропетровщині, яка розповсюджується деякими телеграм-каналами, не відповідає дійсності.

Ворог використав розвідувальний БпЛА та кілька повітряних куль з кутовими відбивачами.

По ворожому БпЛА працювала протиповітряна оборона повітряного командування "Схід". Результат уточнюється", - зазначається у повідомленні. 

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Автор: Роман Свиридович

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Топ коментарі

  • Андрей Лавриненко e607e4e3
    делайте картонные дроны с фольгой и пуляйте..... хотя кому я говорю.... у нас госпрограмма по недопущению постановки дронов на конвеер и на принятие на вооружение.... уже буряты нас будут учить, как истощать ПВО всякой фигней.....
  • Alex Dev 0616d21e
    Воздушный шар, к которому привязан угловой отражатель - это ложная цель. Она светится на радаре.
  • Виталий 6b40280c
    А мы даже такое не используем к сожалению... Мы наверное слишком "умные"?
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