Застосування росіянами шахедів ввечері 12 лютого не підтвердилося. Ворог використовував розвідувальні дрони та повітряні кулі, - Повітряні сили
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Командування Повітряних сил спростувало інформацію про використання росіянами шахедів ввечері 12 лютого.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється у офіційній інформації Повітряних сил.
"Інформація про застосування противником "шахедів" увечері 12 лютого на Дніпропетровщині, яка розповсюджується деякими телеграм-каналами, не відповідає дійсності.
Ворог використав розвідувальний БпЛА та кілька повітряних куль з кутовими відбивачами.
По ворожому БпЛА працювала протиповітряна оборона повітряного командування "Схід". Результат уточнюється", - зазначається у повідомленні.