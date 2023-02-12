Іран доставляє бойові дрони в Росію контрабандними шляхами, - The Guardian

Іран постачає Росії власні бойові дрони, які та використовує для продовження своєї агресії проти України, за допомогою контрабандних шляхів, включаючи морські поставки та за допомогою державних авіаперевезень.

Про це пише британське видання "The Guardian", передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Більшість дронів, що були надіслані в Росію, були таємно завантажені на іранські судна у базах на узбережжі Каспійського моря, а потім були передані морським шляхом на борт російських кораблів. Інші були надіслані іранськими авіалініями, які є власністю держави", - повідомляє видання з посиланням на джерела.

Як зазначає газета, принаймні 18 дронів були доставлені на російські військові кораблі в ході візиту російських технічних фахівців до Тегерану у листопаді, де їм були представлені різні іранські технології. Російська делегація, до складу якої входили 10 фахівців, відібрала шість дронів Mohajer-6 з радіусом дії до 200 кілометрів, здатних нести дві ракети, а також 12 дронів Shahed 191 and та Shahed 129, також класу "повітря-земля".

"На відміну від вже відомих дронів Shahed 131 та 136, які широко використовувалися Росією у атаках "камікадзе" проти цілей в Україні, нові дрони мають вищу висоту польоту, призначені для доставки бомб та повернення на базу", - йдеться у повідомленні.

Як зазначає видання, Іран також надсилав технічних спеціалістів до Москви, щоб допомогти в експлуатації цих дронів. В середньому, делегація складалася з трьох фахівців на кожен поставлений дрон, - загалом з 54-х осіб, які мали допомогти інтегрувати доставлені контрабандою бойові засоби для їх використання російськими військовими.

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Як зазначає видання, із скороченням кількості ракет, які використовувалися для російських атак проти міст та інфраструктури України, Росія звернулася до Ірану, а також до Північної Кореї для поповнення своїх арсеналів.

"Багато українців висловлюють побоювання, що Росія планує започаткувати масштабну атаку в першу річницю цієї війни, - вже менш, ніж за два тижні", - додає "The Guardian".