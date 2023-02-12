Протягом 12 лютого ворог обстріляв 4 громади Сумщини, зафіксовано понад 50 "прильотів", - ОВА

Протягом дня ворог здійснив обстріли 4 територіальних громад області: Есманьської, Юнаківської, Краснопільської та Зноб-Новгородської. Було зафіксовано понад 50 прильотів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє в фейсбуці Сумська ОВА.

"Есманьська громада: ворог бив з мінометів − 28 прильотів. Внаслідок обстрілу пошкоджено приміщення кафе в одному із сіл громади. Обстріл громади продовжився близько 14.00 − 4 прильоти.

Зноб-Новгородська громада: в обід був один прильот з міномету.

Краснопільська громада: росіяни обстрілювали громаду з артилерії − 9 прильотів.

Юнаківська громада: зафіксовано обстріли з мінометів − 3 прильоти після 1400, а після 18.00 − ще 7 прильотів".

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