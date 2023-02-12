Терорист Гіркін скаржиться, що РФ виводить з України мобілізованих з не "русских" регіонів

Російський терорист Ігор Гіркін (Стрелков) визнав, що мобілізовані росіяни масово просять, щоб їх забрали з війни в Україні. Разом з тим, Гіркін скаржиться, що виводять з України лише мобілізованих з не "русских" регіонів.

Про це терорист Гіркін написав у своєму телеграм-каналі, передає Цензор.НЕТ.

"Слідом за тувінським батальйоном, після скарг до Казані з фронту знято та відправлено додому татарстанський добровольчий батальйон. Жоден добровольчий батальйон з "русских" регіонів РФ з фронту поки не знято, не дивлячись на ті самі проблеми та звернення до "своїх" губернаторів", - заявив Гіркін.

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Раніше, у мережі поширили кілька роликів, на яких можна побачити звернення мобілізованих із Туви до свого губернатора. У ньому вони скаржаться на знущання з боку бойовиків "ДНР". Також російські окупанти з Туви виклали кадри самих знущань. У результаті, тувінців вивели в "глибокий тил". Згодом, російський солдат Морозов розповів як зеки з "Вагнера" грабують і принижують російських десантників із 51-го полку 106-ї повітряно-десантної дивізії ЗС РФ.