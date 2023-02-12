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Терорист Гіркін скаржиться, що РФ виводить з України мобілізованих з не "русских" регіонів

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гіркін
Російський терорист Ігор Гіркін (Стрелков) визнав, що мобілізовані росіяни масово просять, щоб їх забрали з війни в Україні. Разом з тим, Гіркін скаржиться, що виводять з України лише мобілізованих з не "русских" регіонів.

Про це терорист Гіркін написав у своєму телеграм-каналі, передає Цензор.НЕТ.

"Слідом за тувінським батальйоном, після скарг до Казані з фронту знято та відправлено додому татарстанський добровольчий батальйон. Жоден добровольчий батальйон з "русских" регіонів РФ з фронту поки не знято, не дивлячись на ті самі проблеми та звернення до "своїх" губернаторів", - заявив Гіркін.

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Раніше, у мережі поширили кілька роликів, на яких можна побачити звернення мобілізованих із Туви до свого губернатора. У ньому вони скаржаться на знущання з боку бойовиків "ДНР". Також російські окупанти з Туви виклали кадри самих знущань. У результаті, тувінців вивели в "глибокий тил". Згодом, російський солдат Морозов розповів як зеки з "Вагнера" грабують і принижують російських десантників із 51-го полку 106-ї повітряно-десантної дивізії ЗС РФ. 

Автор: Степан Гутник

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Топ коментарі

  • V 2af7597c
    Недокацапи з "ДНР" знущаються з недокацапів з Туви. Зекі знущаються з москалів. Овцейоби гвалтують і одних, і других, і третіх... Ги...
  • Сергей Тарасов ba5e82b5
    дохнуть должны все росиянцы участвующие в этой войне , те же буряты не мало горя нам принесли в общем "не любви ни жалости"
  • Володимир Мик
    Партія американської військової техніки з бойовими машинами Bradley для України прибула до Німеччини.

    Про це https://www.zeit.de/video/2023-02/6320070118112/us-waffenlieferungen-bradley-panzer-fuer-die-ukraine-erreichen-deutschland?utm_referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.com.ua%2F повідомила німецька газета Die Zeit.

    Техніку доставило до німецького порту у Бремергафені судно Arc Integrity.

    Під час розвантажування журналісти Reuters зафіксували бронемашини M2A2 Bradley, мобільні комплекси протиповітряної оборони AN/TWQ-1 Avenger та броньовані ремонтно-евакуаційні машини https://mil.in.ua/uk/news/vijskovi-********-otrymaly-brem-m88a2-hercules/ M88A2 Hercules.
    Броньована ремонтно-евакуаційна машина M88A2 Hercules в німецькому порту у Бремергафені. Лютий 2023. Німеччина. Кадр з відео Reuters

    Раніше повідомлялось, що судно транспортувало 60 одиниць Bradley. Загалом Україна має отримати 109 цих БМП.

    Також були помічені повнопривідні військові автомобілі HMMWV, які США поставляють Україні на постійній основі.

    Це частина угоди США про військову допомогу на 2,85 мільярда доларів, оголошеної на початку цього року.

    Командування американського транспортного командування 5 лютого https://mil.in.ua/uk/news/ssha-pokazaly-yak-vidpravlyayut-bmp-bradley-v-********/ демонструвало завантаження корабля із порту Чарльзтон у Північній Кароліні

    Україна отримає бойові машини піхоти M2 Bradley у версії M2A2 ODS.
    Бронемашини M2A2 ODS-SA Bradley нацгвардії США. 2021 рік. США. Фото: Нацгвардія США

    Модифікацію M2A2 ODS (Operation Desert Storm) розробили на основі досвіду, який США отримали під час війни в Іраку в 1991 році (операція "Буря в пустелі").

    Також Україна вперше отримає мобільні зенітно-ракетні комплекси AN/TWQ-1 Avenger, які зроблені на шасі позашляховика HMMWV.
    Мобільні зенітно-ракетні комплекси AN/TWQ-1 Avenger в німецькому порту у Бремергафені. Лютий 2023. Німеччина. Кадр з відео Reuters

    Комплекс призначений для ураження повітряних цілей на висотах 0,5-3,8 км та дальностях 0,5-5,5 км.
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