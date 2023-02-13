Росіяни протягом 12 лютого обстріляли Херсон 20 разів, поранена людина - у важкому стані, - міськрада

У неділю російські війська 20 разів обстріляли Херсонську громаду, постраждалого чоловіка госпіталізовано у важкому стані.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Херсонська міська рада

"Протягом 12 лютого російська армія 20 разів обстріляла Херсонську громаду. Постраждала одна людина – чоловіка госпіталізовано до лікарні у важкому стані.

Під обстрілами перебувала Антонівка, мкрн Острів та центр міста.

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Зокрема, ворог обстрілами пошкодив будівлю ККЗ "Ювілейний", обстріляв Херсонський морський порт, площу Свободи. Пошкоджені приватні будинки", - зазначається у повідомленні.

У міськради додали, що загалом із 20 листопада територія Херсонської громади була обстріляна 1991 раз. 80 людей з того часу загинуло, 222 – постраждали.

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