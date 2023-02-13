24 лютого по всьому світу відбудуться події, які надішлють чіткий сигнал Путіну, - Кулеба

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба зазначає, що президенту Росії Володимиру Путіну на трагічну річницю повномасштабного вторгнення Росії в Україну надішлють "дуже чіткий сигнал".

Як інформує Цензор.НЕТ, із посиланням на УНІАН, про це він сказав в ефірі телемарафону.

Відповідаючи на запитання щодо акцій на підтримку України до 24 лютого, Кулеба розповів: "В ООН, в Києві, в багатьох інших столицях світу відбудуться різні події, які надішлють дуже чіткий сигнал президенту Путіну. Що якщо ти, Путін, граєш у гру на виснаження і думаєш, що час грає на твоєму боці, то ти глибоко помиляєшся. Тому що єдність з Україною з кожним днем лише зростає, і у цій війні ти неодмінно програєш".

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На уточнення, чи є одним з цих сигналів візит президента Сполучених Штатів Америки Джо Байдена до Польщі, який має відбутися 20-22 лютого, міністр зауважив: "Безумовно, це також складовий елемент вшанування цієї трагічної річниці і складовий елемент того сигналу Путіну, який я оголосив. Тому дуже важливо, що саме в Європі президент Байден буде. Тим паче, в Польщі - країні, яка відіграє надзвичайно важливу роль в забезпеченні другого збройового фронту для України. Тобто надсиланні нам усієї необхідної зброї".

Водночас Кулеба зазначив, що йтиметься не лише про ці заходи. "Це буде дійсно глобального масштабу подія. Події. І вони відбуватимуться в дуже-дуже різних містах. Але головне - це їх кумулятивний ефект. Тобто об'єднаний сигнал", - сказав він.

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