Протягом 12 лютого авіація та артилерія ЗСУ вразили 10 районів зосередження ворога, 1 позицію ППО та 2 склади, - Генштаб
1 0011
Генеральний штаб оприлюднив інформацію про удари авіації та артилерії ЗСУ по окупантах протягом 12 лютого.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється у офіційному фейсбуці Генштабу ЗСУ.
"Авіація Сил оборони України протягом доби завдала 2 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів. А підрозділи ракетних військ і артилерії уразили 8 районів зосередження живої сили, 1 позицію протиповітряної оборони та 2 склади боєприпасів ворога", - зазначається у повідомленні.