Протягом 12 лютого авіація та артилерія ЗСУ вразили 10 районів зосередження ворога, 1 позицію ППО та 2 склади, - Генштаб

Генеральний штаб оприлюднив інформацію про удари авіації та артилерії ЗСУ по окупантах протягом 12 лютого.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється у офіційному фейсбуці Генштабу ЗСУ.

"Авіація Сил оборони України протягом доби завдала 2 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів. А підрозділи ракетних військ і артилерії уразили 8 районів зосередження живої сили, 1 позицію протиповітряної оборони та 2 склади боєприпасів ворога", - зазначається у повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Протягом 11 лютого авіація та артилерія ЗСУ уразили 20 районів зосередження живої сили ворога та 2 позиції ЗРК, - Генштаб