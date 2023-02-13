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Темпи відновлення енергосистеми України швидші за її руйнування, - голова правління "Укренерго" Кудрицький

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енергетика
Наразі стан енергосистеми кращий, ніж був останнім часом. Темпи її відновлення України швидші за її руйнування

Про це голова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький повідомив під час телемарафону, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Еспресо.

"Навіть можу сказати, що судячи з темпів відновлення, воно є швидшим, ніж темпи руйнувань. Це все може змінитися звичайно ж, тому не будемо розслаблятися. Але, якщо все йтиме як зараз, то все буде змінюватися на краще", - заявив він.

За його словами, наразі стан енергосистеми кращий, ніж був останнім часом.

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Автор: Роман Свиридович

Топ коментарі

  • Vadym Tsyrkalyuk 3d15560e
    только попробуй завтра после этих слов рубануть электрику, питор...
  • Vadym Tsyrkalyuk 3d15560e
    у тебя видимо не разрядился чтобы тут срать...
  • Йцу Кенг 07b0c614
    та оно и заметно......
    а лохторат в темноте, на почти разряженном смартфоне, эти сказки слушает и хавает..... )
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