Темпи відновлення енергосистеми України швидші за її руйнування, - голова правління "Укренерго" Кудрицький

Наразі стан енергосистеми кращий, ніж був останнім часом. Темпи її відновлення України швидші за її руйнування

Про це голова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький повідомив під час телемарафону, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Еспресо.

"Навіть можу сказати, що судячи з темпів відновлення, воно є швидшим, ніж темпи руйнувань. Це все може змінитися звичайно ж, тому не будемо розслаблятися. Але, якщо все йтиме як зараз, то все буде змінюватися на краще", - заявив він.

За його словами, наразі стан енергосистеми кращий, ніж був останнім часом.

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