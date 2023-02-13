Австрія знову збільшила залежність від російського газу

У грудні минулого року майже 71% імпортованого Австрією газу надійшло з росії. При цьому, лише за період з січня по листопад 2022 року Австрія могла заплатити росії за газ близько 6,7 млрд євро.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Укрінформ із посиланням на АРА.

"Залежність Австрії від російського газу знову зросла наприкінці 2022 року. Згідно з опублікованими відповідальним міністерством з питань клімату енергетичними даними, у грудні, як оцінюється, 71% газового імпорту надійшло з росії. З травня по жовтень 2022 року залежність поступово знижувалася з понад 70 до трохи менш як 20%, а потім зросла до близько 40% у листопаді. До війни в Україні Австрія на 80% залежала від російського газу", - йдеться у повідомленні.

У даних щодо газового імпорту можуть бути певні неточності, оскільки учасники газового ринку не зобов'язані вказувати точне джерело походження газу під час моніторингу.

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Причиною зростання в листопаді та грудні є зниження імпорту з Німеччини та Італії "у поєднанні з відносно постійними потоками газу з Росії".

Зазначається, що влітку "газпром" різко скоротив обсяги газу, що надходили до газового хабу в Баумгартені для австрійської нафтогазової компанії OMV, але потім знову почав постачати більше. Так, на початку лютого очільник OMV Альфред Штерн заявив, що "газпром" знову постачає до Австрії 100% замовлених обсягів. Влітку ж російська компанія поставляла лише 30%, а то й менше.

Станом на 7 лютого австрійські газосховища були заповнені на 74,9%, що є "дуже високим показником для початку лютого, після проходження зимових місяців грудня та січня".

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Водночас освітня академія Neos Lab, яка належить ліберальній партії NEOS, у своєму звіті зазначила, що залежність Австрії від російського газу зросла всупереч загальноєвропейській тенденції, адже ЄС ще ніколи не купував так мало російського газу, як за останні тижні. Згідно з цим звітом, з січня по листопад 2022 року Австрія заплатила росії за імпортований газ близько 6,7 млрд євро.

"З кожним мільярдом, витраченим на російський природний газ, Австрія підтримує російську військову економіку, а також загострює проблему втрати купівельної спроможності австрійської економіки", - заявив директор Neos Lab Лукас Сустала.

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