Австрія знову збільшила залежність від російського газу
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Укрінформ із посиланням на АРА.
"Залежність Австрії від російського газу знову зросла наприкінці 2022 року. Згідно з опублікованими відповідальним міністерством з питань клімату енергетичними даними, у грудні, як оцінюється, 71% газового імпорту надійшло з росії. З травня по жовтень 2022 року залежність поступово знижувалася з понад 70 до трохи менш як 20%, а потім зросла до близько 40% у листопаді. До війни в Україні Австрія на 80% залежала від російського газу", - йдеться у повідомленні.
У даних щодо газового імпорту можуть бути певні неточності, оскільки учасники газового ринку не зобов'язані вказувати точне джерело походження газу під час моніторингу.
Причиною зростання в листопаді та грудні є зниження імпорту з Німеччини та Італії "у поєднанні з відносно постійними потоками газу з Росії".
Зазначається, що влітку "газпром" різко скоротив обсяги газу, що надходили до газового хабу в Баумгартені для австрійської нафтогазової компанії OMV, але потім знову почав постачати більше. Так, на початку лютого очільник OMV Альфред Штерн заявив, що "газпром" знову постачає до Австрії 100% замовлених обсягів. Влітку ж російська компанія поставляла лише 30%, а то й менше.
Станом на 7 лютого австрійські газосховища були заповнені на 74,9%, що є "дуже високим показником для початку лютого, після проходження зимових місяців грудня та січня".
Водночас освітня академія Neos Lab, яка належить ліберальній партії NEOS, у своєму звіті зазначила, що залежність Австрії від російського газу зросла всупереч загальноєвропейській тенденції, адже ЄС ще ніколи не купував так мало російського газу, як за останні тижні. Згідно з цим звітом, з січня по листопад 2022 року Австрія заплатила росії за імпортований газ близько 6,7 млрд євро.
"З кожним мільярдом, витраченим на російський природний газ, Австрія підтримує російську військову економіку, а також загострює проблему втрати купівельної спроможності австрійської економіки", - заявив директор Neos Lab Лукас Сустала.