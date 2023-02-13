Зеленський анонсував ще один важливий тиждень дипломатичного марафону
3 61320
Президент України Володимир Зеленський анонсував важливий тиждень у сфері міжнародних переговорів на підтримку України.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це Президент Володимир Зеленський сказав у відеозверненні,
"Зокрема й про це будемо говорити на різних дипломатичних рівнях наступного тижня. Це буде не менш важливий тиждень для наших міжнародних позицій. Уже готуємося до запланованих комунікацій та переговорів. Дипломатичний марафон, який ми почали для посилення збройної та іншої підтримки України, не будемо переривати ані на тиждень", - сказав Зеленський.