США уклали контракти на виробництво артилерійських боєприпасів для України на понад $500 млн
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Армія США оголосила про укладення контрактів на 522 мільйони доларів із двома компаніями з виробництва артилерійських боєприпасів для України.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Радіо Свобода.
Як зазначається, замовлення отримали Northrop Grumman Systems і Global Military Products на тлі побоювань, що Україна швидко вичерпує запаси артилерійських снарядів.
Поставки нових боєприпасів заплановано розпочати в березні, йдеться в заяві армії від 14 лютого. Контракти фінансуються за рахунок Ініціативи з підтримки безпеки України Пентагону.