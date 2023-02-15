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США уклали контракти на виробництво артилерійських боєприпасів для України на понад $500 млн

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сша,зброя,боєприпаси
Армія США оголосила про укладення контрактів на 522 мільйони доларів із двома компаніями з виробництва артилерійських боєприпасів для України.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Радіо Свобода.

Як зазначається, замовлення отримали Northrop Grumman Systems і Global Military Products на тлі побоювань, що Україна швидко вичерпує запаси артилерійських снарядів.

Поставки нових боєприпасів заплановано розпочати в березні, йдеться в заяві армії від 14 лютого. Контракти фінансуються за рахунок Ініціативи з підтримки безпеки України Пентагону.

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Автор: Наталя Джума

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Топ коментарі

  • Ярослав Іванович a5a348c4
    Дякуємо США !!! Боже бережи Америку !!!
  • три - пятнадцать
    якось точимо і сверлюємо - з буби 120мм міну вимогніть, хоч одну
  • три - пятнадцать
    є і такі - в них зaраз ставка на Банковій!
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