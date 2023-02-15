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Українська розвідка співпрацює з людьми з близького оточення Путіна, - ГУР

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путін
Головне управління розвідки Міністерства оборони України співпрацює з людьми з близького оточення російського президента Володимира Путіна.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на УП, про це розповів представник ГУР МОУ Андрій Черняк в інтерв'ю грецькому виданню "Iefimerida".

"На війні ми використовуємо всі засоби, дозволені законом. Ми знайшли механізми співпраці навіть з людьми, які є дуже близькими до Путіна. Ці люди поза всякими підозрами, вони відомі як прихильники "великої Росії"", - йдеться в повідомленні.

Черняк розповів, що не багато російських високопосадовців співпрацюють з ГУР через дружні почуття до України. Водночас, за його словами, в оточенні Путіна є доволі багато людей, які не підтримують поточну політику РФ щодо України, зокрема повномасштабну війну.

"Усі вони роблять це заради власної вигоди – це в їхніх інтересах. Хтось, щоб урятувати своє життя. Хтось тому, що втрачає гроші. Після вторгнення в Україну низка людей почали дуже швидко втрачати гроші та вплив. Їм це не подобається", – пояснив він.

Представник ГУР вважає, наразі ці люди не готові до будь-яких переворотів у РФ, але "якщо він (Путін, – Ред.) втратить владу, вони його знищать".

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Автор: Наталя Джума

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Топ коментарі

  • Богдан Сварга
    В нас не ГУР, а бюро для довідок чи збіговисько самозакоханих блогерів. Подібну інформацію може розповсюджувати або останній кретин, або ворог. Дуже хочеться помилятися і вірити, що це продумане ІПСО з нашої сторони.
  • Joshua Merlin
    в Украине есть разведка? или это словоблудно-поносные войска? вывод один - не работает разведка ни с кем из ближайшего окружения.... если бы работали, то молчали бы как рыба об лед... все ведь очень просто - если боевые подразделения работают на поле боя - значит они успешно делают свое дело... но сразу возникает вопрос - какой ыдыйот из разведки бросил ССО на штурм Змеиного, какой урод толстожёпо-толстопузый использует разведку в качестве помощи пехоты на поле боя... хотя раз дали выступить черняку, а не сам лично булдаков-гогилашвили речь задвинул, значит шли по пути - есть ложь... а наглую ложь воспримут проще... ПОЗОР ПОНОСНО_ПРОНОСНЫМ!
  • arye z.
    Дурниці все - від публічного визнання "розвідників" про їх агентурні контакти на самому вершині Росії до ідіотської фрази наприкінці - "ці люди не готові до будь-яких переворотів у РФ, але "якщо він (Путін, - Ред.) втратить владу, вони його знищать".
    Якщо розвідник відкрито говорить про те, де і хто зливає йому інформацію, то цьому розвіднику треба дати автомат у зуби і послати на фронт рядовим. На більше не здатний. І то пильно стежити, щоб зайвого не балакав язиком.
    А щодо наведеної фрази, то вбивати диктатора, який владу втратив, багато розуму та сміливості не треба. Ти його зараз убий, коли він при владі.
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