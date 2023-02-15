Українська розвідка співпрацює з людьми з близького оточення Путіна, - ГУР

Головне управління розвідки Міністерства оборони України співпрацює з людьми з близького оточення російського президента Володимира Путіна.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на УП, про це розповів представник ГУР МОУ Андрій Черняк в інтерв'ю грецькому виданню "Iefimerida".

"На війні ми використовуємо всі засоби, дозволені законом. Ми знайшли механізми співпраці навіть з людьми, які є дуже близькими до Путіна. Ці люди поза всякими підозрами, вони відомі як прихильники "великої Росії"", - йдеться в повідомленні.

Черняк розповів, що не багато російських високопосадовців співпрацюють з ГУР через дружні почуття до України. Водночас, за його словами, в оточенні Путіна є доволі багато людей, які не підтримують поточну політику РФ щодо України, зокрема повномасштабну війну.

"Усі вони роблять це заради власної вигоди – це в їхніх інтересах. Хтось, щоб урятувати своє життя. Хтось тому, що втрачає гроші. Після вторгнення в Україну низка людей почали дуже швидко втрачати гроші та вплив. Їм це не подобається", – пояснив він.

Представник ГУР вважає, наразі ці люди не готові до будь-яких переворотів у РФ, але "якщо він (Путін, – Ред.) втратить владу, вони його знищать".

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