Новини

Відхід ЗСУ з Бахмуту не сприятиме підготовці України до контрнаступу, - ISW

12 84430
бмп,бахмут
Захід стурбований небажанням України відмовлятися від продовження оборони Бахмута. Натомість американські аналітики вважають таке рішення Києва правильним.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на УП, про це йдеться в щоденному звіті Інституту вивчення війни (ISW).

В інституті наголосили, що Захід продовжує висловлювати занепокоєння щодо рішучості України утримувати Бахмут. Зокрема, газета Washington Post повідомила, що американські фахівці з оборонного планування вважають, що українські сили не здатні одночасно захищати Бахмут і розпочати весняний контрнаступ, а тому закликали Україну надати пріоритет весняному контрнаступу, а не захисту Бахмуту.

Утім, ISW продовжує вважати, що рішення України захищати Бахмут є стратегічно обґрунтованим.

"Оборона Бахмуту змусила Кремль витратити значну частину ПВК "Вагнер" та задіяти значні ресурси повітряно-десантних сил для підтримки виснажливого наступу. Українська оборона Бахмуту послабила значні російські сили та, ймовірно, створить сприятливі умови для майбутнього українського контрнаступу.

Якби російські війська взяли Бахмут без значного опору з боку України, вони могли б розраховувати на розширення операцій таким чином, щоб змусити Україну будувати поспішні оборонні позиції на менш сприятливій місцевості. Таким чином, оборона Бахмуту і створення Україною умов для контрнаступу є взаємодоповнюючими, а не взаємовиключними заходами, з огляду на те, що російські війська продовжили б свій наступ за межами Бахмуту, якби Україна здала місто раніше", - йдеться у звіті.

Також читайте: Українці продовжуватимуть битися за Бахмут, на Донбасі йде повільна війна на вимотування, - Міллі

Автор: Наталя Джума

Топ коментарі

  • Oleg Panchenko 8234a927
    Критикують оборону Бахмута лише картоні вояки, які вміють воювати лише на бумажці.
  • Птн Пнх 76a150e3
    Недовго співав хор російських тролів про те, як все погано у Бахмуті, та як його готуються сдати цього тижня і якому потім підспівали західні ватні експерті - і ось він - серйозний, обгрунтований і неупереджений погляд на героїчну оброну Бахмута від авторитетого джерела. Бахмут це чудова м'ясорубка для рашистів і поки стіни Бахмута дозволяють шинкувати рашистів, його доцільно обороняти. А дохнуть там рашисти як мухи - вже зараз у ворога немає можливостя наступати на Київ, тож хай з Бамуту він вивезе по частинах залишки його наступального потенціалу у цинкових трунах.
  • Qq Qqq f1a4586b
    ВІримо в Залужного, наших воїнів та Україну! Захід багато разів помилявся в нашій рішучості в в наших спроможностях. Переможемо!
Дивитись усі коментарі
ТОП-новини
всі новини