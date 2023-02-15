Новини

Про літаки для України можна буде говорити через 3-4 місяці, - міністр оборони Німеччини Пісторіус

4 20493
f-16,літак
Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус виключив постачання німецьких винищувачів в Україну зараз і заявив, що це питання може обговорюватися через кілька місяців.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Європейську правду, про це він заявив у коментарі телеканалу ARD.

"Якщо небо над Україною залишиться безпечним протягом наступних трьох-чотирьох місяців, тоді ми зможемо говорити про всі подальші кроки - зараз має сенс використання бронетанкових підрозділів", - сказав Пісторіус.

За його словами, питання про постачання винищувачів наразі не стоїть у центрі уваги.

Пісторіус заявив, що зараз пріоритетним завданням є забезпечення безпеки повітряного простору над Україною, і для цього необхідна функціонуюча система ППО з достатньою кількістю боєприпасів.

Також читайте: Військова допомога Німеччини Україні: "весняний пакет" уже в дорозі, - Пісторіус

Автор: Наталя Джума

Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews 

Топ коментарі

  • Igor Uh e179719d
    Наступні місяці вирішальні у війні заявляють лідери заходу. Тому необхідну зброю надамо осінню.
  • Olena Lynch
    Як вони вже задовбали "ми вам дамо це але потім, коли ще 30 000 - 40.000 українців буде вбито, ось ми тоді про це подумаємо щоб дати вам літаки, а ***** за цей час ще в глиб України просунеться".
  • Тау Кита
    Зверніть увагу на формулювання: "...можна буде говорити". Тобто, коливати повітря, пердіти в борошно / калюжу. Говоруни всраті.
Дивитись усі коментарі
ТОП-новини
всі новини