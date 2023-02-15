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Для приховування кількості загиблих окупанти в Криму здійснюють цілодобову кремацію, - Генштаб

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Російські окупанти продовжують зазнавати втрат. Зокрема, в Криму для приховування загиблих противник застосовує спалювання.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на зведення Генерального штабу ЗСУ станом на 06:00 15 лютого щодо російського вторгнення.

"В районі населеного пункту Красна Зорька Сімферопольського району тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим для приховування кількості загиблих противник застосовує спалювання. Біля місцевого крематорію спостерігається постійна черга військових автомобілів кількістю до 10 одиниць. Цими вантажівками окупанти привозять загиблих російських військовослужбовців та найманців. Кремація здійснюється цілодобово. Послуги з кремації цивільним не надаються", - йдеться в повідомленні.

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Автор: Наталя Джума

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Топ коментарі

  • Olena Lynch
    Нехай утилізує твоїх безмозких чмобиків і день і ніч, цілодобово, щоб цим безголовим дружинам і подружкам не заплатили за смерть цих ідіотів жодного *****. Ось тоді може і подумають, посилати своїх чоловіків чи ні на безплатну смерть, тому що гроші для рашистів головне в цій ідіотській війні путіна.
  • Amber
    Фашистська путлєрівська система , блдть, знищити безслідно всі своі
    злочини і ні за що не відповідати 😡
  • Саша Пончик
    Ше повиннi родинам кацапських жмурiв добавити оплату за пару кубiв газу при спаленi тiла.
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