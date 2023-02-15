Кількість загиблих унаслідок землетрусу в Туреччині та Сирії перевищила 41 тис.

За останніми даними, станом на вечір 14 лютого кількість загиблих унаслідок землетрусу, що стався 6 лютого в Туреччині та Сирії, сягнула щонайменше 41 232

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Еспресо, про це повідомляють Anadolu та Reuters.

Президент Туреччини Реджеп Ердоган зазначив, що у Туреччині відомо про щонайменше 35 418 загиблих. Ще понад 105,5 тис. людей зазнали поранень, з них більш як 13 тис. досі перебувають у лікарнях.

Своєю чергою у Сирії, за підрахунками державних ЗМІ та ООН, кількість загиблих становить 5814 людей.

А сирійська цивільна оборона (більш відома як "Білі шоломи") повідомила про 2274 загиблих на північному заході країни, який не контролюється урядом.

За словами Ердогана, пошуково-рятувальні роботи у постраждалих регіонах Туреччини триватимуть доти, доки під завалами залишатимуться живі люди.

Він зауважив, що влада з наступного місяця розпочне будівництво 30 000 будинків для постраждалих від землетрусу. За словами Ердогана, наразі потребу в житлі загалом задовольнили 1,6 млн людей, які постраждали внаслідок землетрусу.

"У зоні землетрусу встановлено понад 175 тис. наметів, 5,4 тис. будинків контейнерного типу", - сказав він.

47 тис. будівель, які містили 211 тис. осель, були зруйновані або настільки сильно пошкоджені, що потребують знесення. Додається, що влада Туреччини має намір протягом року завершити будівництво високоякісних та безпечних будівель для задоволення потреб у житлі у всій зоні землетрусу.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Українські рятувальники у Туреччині врятували жінку, яка провела 9 днів під завалами