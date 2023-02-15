Заборону на фото-, відеофіксацію та використання відеореєстраторів на транспортних засобах запроваджено в Херсоні, - міськрада

На території Херсонської міської громади запроваджено заборону на фото-, відеофіксацію, використання відеореєстраторів на транспортних засобах.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомили у міській раді.

"На території Херсонської ДТГ запроваджено заборону на фото-, відеофіксацію, використання відеореєстраторів на транспортних засобах, які не залучені до здійснення заходів правового режиму, а саме: на дорогах загального користування, об'єктах загального призначення, об'єктах інфраструктури, блокпостах, укріпленнях, у місцях розташування , зосередження чи переміщення військових частин (сил оборони)", – йдеться в повідомленні.

Як зазначається, відповідний наказ підписано начальником Херсонської міської військової адміністрації.

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